Ljubavna priča voditeljice i glumice: Prisnost ponosno pokazuju i nakon dva desetljeća braka

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi nisu skrivale nježnosti i romantične poljupce, a društvo im je pravila i dugogodišnja prijateljica.

Ellen DeGeneres i njezina supruga Portia de Rossi ponovno su pokazale da su jedna od najstabilnijih i najdugovječnijih ljubavnih priča Hollywooda.

Slavna televizijska voditeljica i australska glumica snimljene su tijekom odmora na luksuznoj jahti uz obalu Mallorce u Španjolskoj, gdje nisu skrivale nježnost te su razmjenjivale poljupce pred objektivima fotografa. Na odmoru im se pridružila i dugogodišnja prijateljica Kris Jenner.

Ellen DeGeneres i Portia De Rossi - 2 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2000-ih, a vezu su službeno započele 2004. godine. Nakon što je istospolni brak legaliziran u Kaliforniji, Ellen i Portia zaručile su se 2008., a iste godine izrekle su sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji u svom domu.

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Tijekom godina zajedno su prošle brojne životne izazove, ali i važne prekretnice. Portia je više puta javno isticala kako je Ellen bila njezina najveća podrška, dok je voditeljica često govorila da je upravo supruga osoba koja je najbolje razumije. Njihov odnos mnogima je postao simbol stabilnosti i predanosti u svijetu showbusinessa. U jesen 2024. godine, par se preselio u Cotswolds, slikovitu regiju u Engleskoj, tražeći mirniji način života.

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi - 7 Foto: Profimedia

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Ellen DeGeneres, poznata američka komičarka i voditeljica, javno je obznanila svoju homoseksualnost 1997. godine, što je izazvalo veliku medijsku pažnju i utjecalo na njezinu karijeru. ​

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Nakon toga, započela je vezu s glumicom Anne Heche, koja je trajala do 2000. godine. Od 2000. do 2004. bila je u vezi s fotografkinjom Alexandrom Hedison. Od 2004. godine, Ellen je u vezi s australskom glumicom Portiom de Rossi, poznatom po ulogama u serijama kao što su "Ally McBeal" i "Arrested Development".

Ellen DeGeneres i Portia de Rossi (Foto: Instagram) Foto: Instagram

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