Je li ovo najbizarniji intervju koji ste dosad vidjeli? Novinarku je ostavila bez teksta, a šokirala je i pojavom!

Bizarni intervju reperice Doje Cat na ovogodišnjoj Met Gali postao je viralni hit.

Na ovogodišnjoj Met Gali odana je počast modnoj ikoni Karlu Lagerfeldu, koji je preminuo 2019. godine, a reperica Doja Cat inspiracija za svoje izdanje pronašla je u dizajnerovoj mački Choupette.

Doja se na prestižnom događaju pojavila kostimirana u voljenu ljubimicu pokojnog dizajnera te je čak na licu mala prostetičke dodatke koji su joj pomogli da još više nalikuje mački, a koliko se uživjela u ulogu najbolje pokazuje intervju koji je postao viralni hit.

Repericu je na crvenom tepihu zaustavila novinarka Voguea, koju su zanimali detalji njezina neobična outfita, no ona joj je na svako pitanje odgovorila mijaukanjem.

Na licu voditeljice jasno se vidjelo da je bila zatečena njezinim odgovorima, no nakon prvotnog šoka, prihvatila je "igru" i uspjela je nastaviti intervju.

The way doja cat shut her up through out the interview, #MetGala pic.twitter.com/faZOcJbz0O