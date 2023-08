Danijela Dvornik objavila rečenicu po kojoj pamti svog Dinu, svi su zaključili da je bio u pravu: "Muškarci se često pokažu ko..."

Danijela Dvornik se na profilu na Instagramu prisjetila pokojnog supruga Dine Dvornika pa objavila njegovu izjavu iz 1998. godije.

Danijela Dvornik ovih se dana prisjetila svog pokojnog supruga Dine Dvornika i njegove izjave o odnosu muškaraca i žena, te pritom objavila svoju fotografiju na kojoj pozira na odmoru.

"Muškarci se često pokažu ko zadnji šupci... Čak i kad to ne trebaju biti. Žene su puno jače i iskrenije. (Dino Dvornik 1998)", napisala je Danijela pa dobila niz rekacija svojih pratitelja na profilu na Instagramu.

"Dino je uvijek bio ispred vremena", "Ma nama muškarci uopće ne trebaju", "Bio je u pravu", "Točno. Dino je bio vanvremenski", "Danijela, prekrasni ste", "Bravo Dino", "I Dino je uz tebe u tom raju, uživaj", "Slažem se", "Istina je to Danijela, žene su jače i pozitivne.. Muški brzo padaju.. Eto tebe kao u nekom lijepome raju, kako lijepo izgleda. Ma uživaj draga Danijela", poručili su joj u komentarima.

Danijela se nedavno osvrnula i na veze između žene i rastavljenog muškarca.

"O ženama koje su u vezi s rastavljenim muškarcem, narcisom i manipulatorom", započela je. "Muškarci se ne mogu snaći, njima jednostavno treba netko da se brine o njima. Prvu ženu ne ostavljaju dok ne nađu drugu jer jednostavno moraju imati neki oslonac. Ma mislim tragedija, to je meni dno dna", priča na početku pa nastavlja: "Zanimljivo mi je to kad frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, znači ima drugu, ali bez obzira na to što ima drugu - maltretira ovu prvu. Znači, zagorčava joj život, djeca ispaštaju, a ono sve bi moglo biti jednostavnije. Ponekad trebaš i popustiti neke stvari, ne možeš uvijek tražiti svu pravdu ovog svijeta, a znaš i sam da nosiš dio krivice. I sad su mi zanimljive te druge žene. Na primjer, ja da znam da neki frajer vrši teror nad svojom bivšom ženom - ne bih bila s njim ni pet sekundi. Ne mogu shvatiti u svojoj glavi da netko može živjeti s likom koji maltretira drugu ženu. Znači ja to ne mogu, jednostavno ne mogu u svom životu".

Pratiteljice su njezino mišljenje itekako podržale u komentarima.

"Nisu samo muškarci takvi, danas su bivše još gore...", "Bravo! Mada, sama riječ manipulator puno govori", "Draga Danijela, takvih i puno sličnih primjera nažalost ima jako puno", "Kraljica, u potpunosti se slažem".

Nedavno je na svojim storijima odgovorila na pitanje pratiteljima zašto nema muškarca i traži li ga uopće.

"To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca, i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca. Trebam li ići po društvenim mrežama ili da se šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi", rekla je tada.

