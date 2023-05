Čitači s usana otkrili da se princ Harry požalio na svoju obitelj usred krunidbe, zna se što je točno rekao!

Čitači s usana otkrili su nakon analize snimki što je princ Harry pričao na krunidbi kralja Charlesa i čini se kako se imao požaliti na dosta toga.

Dolazak princa Harryja na krunidbu njegova oca, kralja Charlesa, s nestrpljenjem se iščekivao, a zbog loših odnosa s ostatkom obitelji pratio se svaki njegov korak i svaki potez.

Pogledaj i ovo što su si to rekli? Poznato je o čemu su kralj Charles i supruga Camilla pričali tijekom krunidbe, sve su otkrili čitači s usana

Danima nakon krunidbe analiziraju se sve njegove fotografije i snimke, pa je sada otkriveno da se požalio kako mu je dosta lošeg tretmana dok se spremao gledati očevu krunidbu.

"Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni", rekao je Harry dok je razgovarao sa suprugom svoje rođakinje, princeze Eugenie, Jackom Brooksbankom u trećem redu opatije u kojoj je krunidba održana, što su zaključili čitači s usana.

Nije jasno tko je bio glavni akter njegove žalbe, iako se nagađa da je govorio o kraljevskoj obitelji, zbog svih napetosti i zavrzlama oko njegove odluke da da ostavku kao aktivni kraljevski član i objavi vrlo kritične memoare te dokumentarni film. No isto tako postoji mogućnost da je govorio o medijima budući da je trenutačno upleten u pravni postupak Visokog suda protiv nekoliko novinskih izdavača, uključujući Daily Mail i The Mail on Sunday.

"Dosta mi je načina na koji se ponašaju prema meni. To nije idealna situacija", izjavio je Harry prema tvrdnjama Jeremyja Freemana, koji je sve analizirao za The Sun.

Na to mu je Brooksbank rekao: "Ako mogu učiniti da se osjećaš bolje, mogu ti pomoći. Nije to miran život, zar ne?"

Harry je odmahnuo glavom prije nego što mu je odgovorio: "Njih nije briga."

Suprug princeze Eugenie rekao mu je potom: "Nemam vremena za to, ne ako je gotovo."

Harry mu je odgovorio: "To je slučajnost."

Čitači s usana također su primijetili kako Harry govori Brooksbanku da treba na let kasnije tog poslijepodneva, a onda je otišao nekoliko minuta nakon što je svečanost završila.

Harry je nakon odlaska s obitelji u Kaliforniju ostao najbliži Eugenie i njezinu suprugu, dok je s bratom Williamom i ocem Charlesom u nikad gorim odnosima. Njegovo pojavljivanje u Westminsterskoj opatiji uslijedilo je nakon mjeseci nagađanja o tome hoće li on i Meghan Markle doći, a ona je odlučila ostati u njihovoj kući vrijednoj 11 milijuna funti u Montecitu u Kaliforniji, sa svoje dvoje male djece Archiejem i Lilibet.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Lille objavila snimku na kojoj namješta bujni dekolte u haljinici koja nije mogla biti kraća

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Severina pokazala nikad bujniji dekolte u društvu muškarca koji joj je najveća podrška u dobru i zlu