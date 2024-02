Dok je ovako izgledao Bradu Pittu pripala je titula kojom se rijetki mogu pohvaliti, ali njemu se baš i nije svidjela!

Brad Pitt nije bio sretan zbog titule najseksi muškarca na svijetu, koju mu je časopis People dodijelio dva puta, što je inače pošlo za rukom još samo Georgeu Cloonyjeu i Johnnyju Deppu.

Holivudski glumac Brad Pitt jedan je od rijetkih muškaraca kojeg je časopis People dva puta proglasio najseksepilnijim muškarcem na svijetu, ali čini se kako mu ta laskava titula nije najbolje sjela.

Strani mediji prenose kako se Bradu to nije svidjelo davne 1995. godine kada je prvi put krasio kultnu naslovnicu. Glumac koji danas ima 60 godina, bio je na počecima svoje uspješne glumačke karijere, koji je snimio filmove "Interview With The Vampire" i "Legends Of The Fall", a koji se i danas dobro pamte.

Sve je otkriveno u novim memoarima redatelja filma "Legends Of The Fall" Edwarda Zwicka, koji je otkrio da je to što je postao seks-simbol zapravo kvarilo Bradovo raspoloženje.

Je li Brad Pitt zavrijedio dvostruku titulu najseksepilnijeg muškaraca na svijetu? Brad Pitt i nitko više!

Nije mi on napet. Brad Pitt i nitko više!

Nije mi on napet. Ukupno glasova:

"Bio je nesretan kad su ga ljudi proglasili najseksi muškarcem godine, a to je nešto za što ja ne preuzimam ni zasluge ni krivnju", napisao je 71-godišnji Zwick u knjizi "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood", prenosi Variety.

Pogledaji ovo Celebrity Muškarac kojem žene sve opraštaju zbog lijepog lica: Suprugu je ostavio zbog kolegice, djeca ga javno blate, a i dalje je najveći holivudski miljenik!

Nije jasno je li odnos njih dvojice mogao utjecati na to kako je Brad kao zvijezda u usponu reagirao na komentare oko njegova izgleda, ali Zwick je u svojim memoarima opisao bi glumac postao nervozan kad god bi se spremao snimiti scenu koja od njega zahtijeva da pokaže duboke emocije i da je nelagoda oko produkcije bila prisutna od samog početka.

"Brad je odrastao s muškarcima koji su držali svoje emocije pod kontrolom. Vjerovao sam da je poanta romana "Legends Of The Fall" da je čovjekov život zbroj njegovih boli. Ipak, što sam više tjerao Brada da se otkrije, on se više opirao. Pa sam nastavio gurati, a Brad je uzvratio", napisao je Zwick.

Prisjetio se posebno napetog trenutka na setu kada je kritizirao njegovu izvedbu pred filmskom ekipom, umjesto da razgovara s njim nasamo, što je, gledajući unatrag, nazvao glupom, sramotnom provokacijom.

"Razmotren potez bio bi reći ekipi da uzme pet minuta pauze i da nas dvojica razgovaramo o tome. Ali osjećao sam se bijesno i nisam namjeravao popustiti", nastavio je Zwick.

Pogledaji ovo Celebrity Snimka Brada Pitta koji jede čips na tribinama Wimbledona pravi je hit na internetu, a komentari su još bolji: ''Mogu li biti taj čips?''

Njih dvoje su počeli vikati i psovati jedan na drugoga, a redatelj tvrdi da su čak jedan drugoga gađali stolicama, iako se nije mogao sjetiti tko je prvi počeo. No unatoč njihovim redovitim svađama, Zwick je također naglasio da su se nakon svake svađe brzo pomirili. Također je pohvalio Brada kao iskrenu, direktnu osobu, s kojom je zabavno provoditi vrijeme i koji uveseljava druge oko sebe.

Međutim, Pitt je naposljetku završio snimanje s gorkim okusom u ustima jer nije bio zadovoljan finalnom verzijom jer je mislio da je redatlj potcijenio ludilo njegova lika, napisao je Zwick.

"Zapravo sam izrezao samo jedan kadar iz scene u kojoj Tristan bjesni u groznici, vrišti. Ali to je bila snimka koju je jako volio i trebao sam je ostaviti. Ispričavam se, Brad", zaključio je.

No to nije bilo jedino teško iskustvo koje je imao u to vrijeme jer ni snimanje filma "Interview With The Vampire" nije prošlo bezbolno, što je Brad priznao u intervjuu za Entertainment Weekly 2011. godine.

Nakon što je voditelj intervjua primijetio da u filmu izgleda jadno, Pitt mu je na to pomalo ljutito odgovorio: "Ja jesam jadan. Šest mjeseci sam bio u je*enom mraku. S kontaktnim lećama, šminkom, igrajući zlu ulogu".

Pogledaji ovo Celebrity Najveći holivudski zavodnici ponovno udružili snage, ni pokoja sijeda s godinama ih nije učinila manje poželjnima!

Pojasnio je da je bio obožavatelj svog lika Louisa de Pointe du Laca kako je prikazan u kultnom romanu Anne Rice, ali je mislio da je filmska verzija umanjila njegove najzanimljivije dijelove, dok je pojačala nepristojnije aspekte Toma Cruisea.

Brad je po izboru magazina People ponovno bio proglašen najseksipilnijim muškarcem 2000. godine i ponovno se našao na njihovoj naslovnici, a uz njega samo su George Clooney i Johnny Depp dva puta dobili takve titule.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Društvenim mrežama širi se jeziva snimka s krunidbe kralja Charlesa, evo zašto baš sad opet izaziva nelagodu kod svih!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Osvanule fotografije Severine iz 1999. godine, pogledajte što je tada radila u društvu našeg televizijskog velikana