Slavnog glumca kojeg pamtimo po hit-seriji zaustavili su carinici na granici susjedne države, on sve podijelio na internetu!

Britanski glumac Hugh Laurie najpoznatiji jpo ulozi legendarnog doktora Housea doživio je dogodovštinu u susjednoj Srbiji kada je želio prijeći granicu.

Naime, Hugh se osim glume bavi i pjevanjem te je 2014. godine sa svojim bendom ''The Copper Bottom Band'' nastupio u Beogradu.

Kad je prešao granicu Srbije, zaustavila ga je tamošnja policija, a razlog je bio urnebesan. Naime, carinik je želio fotografirati njegovu putovnicu kako bi ga zadržao kao suvenir, a Hugh je sve podijelio na Twitteru.

''Prešao sam preko granice Srbije, ali sam se morao vratiti sat vremena kasnije. Carinik je zadržao moju putovnicu da bi ju fotokopirao kao suvenir. Ludilo!'' napisao je tada.

Crossed into Serbia but had to turn back an hour later. Border guard had kept my passport to make a photocopy as a souvenir. Smashing!!