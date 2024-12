Prepoznajete li ovog dječaka? Uz njega smo se smijali u kultnoj seriji, ali i plakali, a zbog nje je imao i zdravstvene probleme

Roberta Seana Leonarda nemamo priliku često vidjeti u javnosti jer se drži dalje od javnosti i medija. U rijetkom intervju prije nekoliko godina otkrio je detalje o seriji u kojoj smo ga svi obožavali.

Glumca Roberta Seana Leonarda gledatelji ispred malih ekrana poznaju iz kultne serije ''Dr. House''. U njoj je utjelovio Jamesa Wilsona, najboljeg prijatelja Gregoryja Housea.

Uz njihove zajedničke scene, mnogi su se smijali do suza, ali i plakali, a njihovo prijateljstvo započelo je čim su se upoznali.

"Hugh Laurie odmah mi se svidio. Obojica smo imali slične reference. Radio je s toliko ljudi kojima se divim. Vjerojatno nema puno američkih glumaca koji se dive Brianu Blessedu, Imeldi Staunton i Rosemary Martin. Možda griješim, Ashton Kutcher mogao bi biti u tom krugu ljudi, tko zna", rekao je kroz osmijeh simpatični glumac u rijetkom intervjuu za Backstage Stuff 2019. godine.

Malo tko zna da je upravo Robert Sean Leonard bio prvi glumac kojega je produkcija zaposlila u seriji.

"Kada je Robert došao i pročitao tekst, znali smo da ga želimo. Imao je audicije i za druge emisije. On je odmah bio naš prvi izbor. Puno ljudi ga je htjelo, ali mi smo imali sreću jer je pristao raditi baš za nas", rekla je izvršna producentica spomenute serije, Katie Jacobs.

A kako je Leonard tada gledao na svoju ulogu?

"Nisam puno znao o svom liku, u to vrijeme nismo znali ni tko će biti glavni lik. Nitko od nas nije vidio cijeli scenarij, a serija se nije zvala Dr. House. Zvala se Neimenovani projekt Davida Shorea i Paula Attanasija. Mislio sam da je riječ o ansambl-seriji. Sada volim svoj lik. On je drag, ali i sarkastičan, što je odlično jer bih inače poludio. To je bio dobar posao i bio sam dobro plaćen. To je smiješno", objasnio je glumac.

Tijekom snimanja serije imao je i zdravstvenih problema.

"Robert se zapravo pojavio na poslu s aritmijama srca prvog tjedna kada smo snimali finale. Imao ih je i ranije, ali tada su trajale 48 sati. Imali smo liječnika na setu i pazili smo na njega," objasnila je Katie.

Inače, ovaj 55-godišnji glumac svoju karijeru započeo je sa samo 14 godina, a već tada je znao da je gluma ono čime se želi baviti do kraja života. Osim uloge u hit-seriji glumio je i u filmu ''Društvo mrtvih pjesnika'', u kojem je utjelovio Neila Perryja.

Leonard je također priznat kazališni glumac, a osvojio je nagradu Tony za najbolju mušku sporednu ulogu u predstavi ''The Invention of Love''.

Osim po glumi, Leonard je poznat po svojoj povučenoj prirodi i tome što svoj privatni život drži daleko od medija. S vremena na vrijeme da pokoji intervju, ali ne skriva koliko to nerado čini.

"Jednostavno nisam rječit kada dođe do intervjua, a pogotovo kada moram dati kratku izjavu na crvenom tepihu. Primjećujem ironiju u svemu tome, ali ja sam dobar kada glumim i kada sam na kazališnim daskama, tada znam kako se nositi s tim. Ali svaki put kada sam u javnosti i kada mi se postavi pitanje, osjećam da bih ga trebao prebaciti Hughu Laurieju, on je zvijezda", objasnio je ranije.

Poznato je da je u braku s Gabriellom Salick, a par ima dvoje djece. Njegova supruga s vremena na vrijeme na društvenim mrežama objavi fotografiju glumca, pa ga ondje imamo priliku vidjeti i primijetiti da se nije puno promijenio od kultne uloge.

