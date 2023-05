Evo kako su dečki iz Leta 3 proslavili prolazak srpskog predstavnika u finale: ''Bravo, tako se navija!''

Osim Hrvatske, u finale Eurosonga plasirala se i Srbija sa svojim predstavnikom Lukeom Blackom, a evo kako su naši Letovci reagirali na njihov prolazak.

Let 3 s pjesmom ''Mama ŠČ!'' bili su prvi prozvani tijekom proglašenja izvođača koji će svoju državu predstavljati i u finalu Eurosonga u subotu. Na veliko iznenađenje mnogih dečki su skočili od sreće i počeli slaviti, a osim nas i susjedna Srbija također se plasirala u finalnu večer.

Luke Black sa svojom pjesmom ''Samo mi se spava'' također je izazvao pozitivne reakcije publike, a evo kako su naši dečki reagirali na njegovu prozivku na devetom mjestu tablice finalista.

"Ovako se pruža podrška susjedima", pisali su obožavatelji na društvenim mrežama nakon što se Let 3 vidno veselio nakon prolaza Srbije u finale.

Svi članovi skočili su iz sjedala i digli ruke te gledali prema mladom predstavniku Srbije. A za njega se navijalo i u okolnim kafićima u Liverpoolu iz kojih se prijenos vjerno pratio preko televizije.

"Zbog njih imam osjećaj da sam ponosna Hrvatica, a iz Španjolske sam", napisala je jedna gledateljica Eurosonga.

Gde staje voz za Jugoslaviju 🇭🇷🇸🇮🇷🇸

Naši Letovci u finalu očekuju visoko mjesto, a neupitno je da se potajno nadaju i pobjedi jer je ovo prvi prolazak Hrvatske u finale nakon šest godina.

''Očekujemo u finalu, očekujemo u finalu jedno lijepo mjesto, vidjet ćemo'', rekao je Damir Martinović Mrle.

''Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani second half. Upravo sam to izvukao. Kažu da je to dobro, puno bolje nego u prvom, ali ja sam znao da ću to izvuć, ja sam jednostavno znao. Ja to vidim, imam te laserske oči'', poručili su dečki.

Ne preostaje nam ništa drugo nego navijati za dečke da Eurosong dovedu u Hrvatsku!

