Pjevač Leta 3 dobio ovacije na konferenciji poslije nastupa jednim svojim odgovorom, evo što je rekao!

Let 3 i Mama ŠČ ušli su u finale Eurosonga. Sjajnim nastupom oduševili su publiku u dvorani, ali i pred malim ekranima, koja im je omogućila prolazak u daljnje natjecanje.

''Očekujemo u finalu, očekujemo u finalu jedno lijepo mjesto, vidjet ćemo'', rekao je Damir Martinović Mrle.

I dok su dečki slavili, pjevač Zoran Prodanović Prlja s drugim je natjecateljima prisustvovao konferenciji za medije, na kojoj je prisutne oduševio odgovorom.

Što je bilo inspiracija, ne samo za izgled nego i za pjesmu?

''Dobra večer svima. Uvijek želimo napraviti svijet boljim mjestom za sve. Naša mala, glupa, ali vrlo pametna pjesma je antiratna jer smo sigurni da nema pobjednika u ratu. Svi su žrtve! Zato zaustavite je***e ratove posvuda u svijetu'', rekao je!

Tijekom nastupa članovi benda su se skinuli te su ostali samo u gaćama i potkošuljama, na kojima su crno-bijele fotografije djece s prekrivenim očima. Na društvenim mrežama objavili su video, kojim su objasnili značenje. Dok su u pozadini razrušene fotografije Harkiva, dečki govore dvije rečenice.

''Djecu ne treba krasti. Bez djece nema života'', poručili su.

Dan poslije prve polufinalne večeri Let 3 glavna je tema i svjetskih medija. Njihov nastup trenutačno broji i najviše pregleda na YouTubeu, čak više od favorizirane predstavnice Švedske Loreen. Reakcije ne prestaju stizati, a zbog njih su se užarile i društvene mreže.

''Ovogodišnji pobjednici, zasigurno!'', ''Briljantno! Neću zaboraviti ovu pjesmu'', ''Svaka čast, Hrvatska, ja sam iz Poljske i glasovat ću za vas u subotu'', neki su od komentara.

Druga polufinalna večer Eurosonga je u četvrtak 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu 13. svibnja.

''Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani second half. Upravo sam to izvukao. Kažu da je to dobro, puno bolje nego u prvom, ali ja sam znao da ću to izvuć, ja sam jednostavno znao. Ja to vidim, imam te laserske oči'', poručili su dečki.

Dečki, sretno u finalu!

