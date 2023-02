Cruise postao hit na internetu zbog stare fotografije koja je isplivala, pogledajte ovaj pomalo bizaran trenutak!

Tom Cruise prije nekoliko godina zaposlio je pomoćnika koji je za njega obavljao urnebesan posao, pogledajte o čemu je riječ i zbog čega je glumac opet tema na internetu.

Tom Cruise jedan je od najpoznatijih glumaca na svijetu, a poznato je da si velike zvijezde katkad mogu dozvoliti zaista razne stvari te zaposliti osobe koje za njih čine pomalo čudne stvari.

Cruise je tako opet glavna tema na internetu jer su na površinu isplivale fotografije stare nekoliko godina s crvenog tepiha u Dublinu s premijere filma ''Oblivion''.

Naime, dok je Tom šetao crvenim tepihom i pozdravljao fanove, jedan njegov zaposlenik iza njega je hodao s, ni manje ni više, grijalicom.

Na ovu temu odmah su se pojavili brojni memeovi i komentari korisnika Twittera.

''Točno ovoliko i ja mrzim hladnoću'', ''Kralj svih kraljeva'', ''On je tako ja'', pisali su.

Drugi se pak osvrnuli na hladnoću u Dublinu te rekli da potpuno podržavaju glumca koji je tamo morao proći samo u odijelu.

''Oni koji nisu iskusili dublinsku hladnoću ne znaju da čovjek nije lud…''

The time Tom Cruise made a fella follow him around with a space heater at the Dublin premiere of Oblivion. https://t.co/3lqAqg3XrR pic.twitter.com/RQW1pi2Jfz