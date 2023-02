Tom Cruise zapostavit će važnu stvar na datum koji svi jedva čekaju: ''Ne bi to nikad propustio!''

Tom Cruise još će jednom pokazati koliko je odan kraljevskoj obitelji, novom je odlukom iznenadio svoj tim.

Tom Cruise još će jednom pokazati koliko cijeni kraljevsku obitelj i svoju domovinu te planira odgoditi snimanje svog novog filma ''Nemoguća misija'' kako bi prisustvovao krunidbi kralja Charlesa u svibnju ove godine.

60-godišnji Cruise navodno je odlučio prekinuti snimanje osmog dijela filma ''Mission: Impossible'' kako bi taj dan mogao uveličati ovaj događaj u Londonu.

Bliski izvor za The Sun je rekao: ''Tom je pozvan na krunidbu kralja Charlesa i nema šanse da bi to ikada odbio. To je iznimno prestižan događaj, a Tom je pravi rojalist, plus što sada je blizak s princem Williamom i Kate.''

''Tom je rekao produkciji filma da zatvore set filma tijekom krunidbenog vikenda kako bi bio siguran da može prisustvovati. To je šokiralo neke ljude koji rade na filmu jer je Tom toliko posvećen svom zanatu i nikad ne bi odstupio od svog intenzivnog rasporeda produkcije'', govori izvor.

"Ali nešto tako važno i veličanstveno kao što je krunidba kralja Charlesa je nešto što ne bi želio propustiti. Za Toma je velika stvar što je pozvan i počašćen je.''

Podsjetimo, glumac se u posljednje vrijeme zbližio s kraljevskom obitelji, a prošle je godine počastio Williama i Kate prijevremenom projekcijom filma ''Top Gun: Maverick''.

Trojac se zajedno pojavio na crvenom tepihu, a nikad zgodniji Tom pokazao se kao pravi kavalir kada je uskočio i pružio ruku vojvotkinji Kate kako bi ju vodio, a koja je zablistala u pripijenoj haljini otvorenih ramena. U tom trenutku kamere su zabilježile i princa Williama koji se smijuljio i pravio čudne izraze lica.

