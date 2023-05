Snimka princa Louisa kako uživa u kolačićima sve je što trebate vidjeti na ovaj tmurni dan, pogledajte snimku o kojoj svi pričaju!

Princ Louis sa svojom je obitelji sudjelovao na događanju jedne izviđačke udruge, a nakon napornog posla uživao je u sljezovim kolačićima. Snimka je ubrzo postala hit na internetu.

Maleni princ Louis ovih je dana glavna zvijezda u Velikoj Britaniji nakon što je svojim pojavljivanjem na krunidbi svog djeca Charlesa sve osvojio, a sada je obavio i svoj prvi javni kraljevski angažman.

Petogodišnji Louis pridružio se svojoj obitelji, Kate Middleton, princu Williamu i Georgeu te princezi Charlotte, u sklopu događanja naziva The Big Help Out i obnavljanju zgrade jedne izviđačke udruge u Sloughu.

Omiljeni dio dana, ako je suditi po onome što su kamere snimile, Louisu je bio trenutak kada su se okupili da zajedno peku sljezove kolačiće.

Kada mu je Kate dala jedan već složeni kolač, nije mogao sakriti koliko uživa u okusu, pa je polizao prstiće i zavrtio se oko svoje osi.

Njegova reakcija na sljezov kolačić osvojila je javnost te postala hit na društvenim mrežama.

''Baci to u vatru, Lou-Bug'', rekla je Middleton Louisu dok su zajedno pržili slasticu.

Sa svojom starijom sestrom Charlotte i bratom Georgeom Louis je sudjelovao i u ostalim zadacima koje su htjeli isprobati, pa je tako vozio tačke s pijeskom, punio ih pijeskom, upravljao bagerom s ocem Williamom i ostalo.

Louis je inače pravi show od djeteta, a na svakom javnom događanju paparazzi ga uhvate s nekim smiješnim izrazom lica.

Nepodopštine je izvodio i na balkonu nakon krunidbe kralja Charlesa, a na samoj ceremoniji bilo mu je vrlo dosadno, pa su ga fotografi uhvatili u zijevanju.

