Preslatke fotografije princa Louisa oduševile su obožavatelje kraljevske obitelji, bacio se čak i na teže poslove!

Princ Louis odradio je svoj prvi kraljevski javni angažman i oduševio ne samo britansku, već svjetsku javnost.

Maleni princ Louis ovih je dana glavna zvijezda u Velikoj Britaniji nakon što je svojim pojavljivanjem na krunidbi svog djeca Charlesa sve osvojio, a sada je obavio i svoj prvi javni kraljevski angažman.

Pogledaj i ovo Snimke iza kulisa Kate i William podijelili privatne trenutke s krunidbe kralja Charlesa, pogledajte kako je njima protekao ovaj veliki dan!

5-godišnji Louis pridružio se svojoj obitelji, Kate Middleton, princu Williamu i Georgeu te princezi Charlotte u sklopu događanja naziva The Big Help Out i obnavljanju zgrade jedne izviđačke udruge u Sloughu. Fotografije prikazuju Louisa kako daje sve od sebe pri pomoganju s teškim zadacima i izazvale su oduševljenje, a Kate ga je pohvalila za marljiv rad nazvavši ga svojim lutkom i bubicom Lou, čime je odala slatke nadimke koje mu je dala.

Njezina i Williamova odluka da dovedu djecu na spomenutno događanje držana je u tajnosti sve do njihovog dolaska, kako bi im to bilo što manje stresno dok ih polako uvode u javne angažmane. Djeca su odmah prionula na posao, Charlotte i Louis su pomogli oslikati žardinjeru, a George se pridružio ocu s bušenjem drva. Louis je dobio tačke s pijeskom i prihvatio se zadatka s velikim entuzijazmom. Pokušao ih je gurati no bila su mu malo preteška pa je otrčao po prazne, uzeo lopatu i napunio ih bez ičije pomoći.

"Bravo Lou, dobar posao", ohrabrivala ga je mama Kate.

Međutim, odlučni Louis odbio je sve ponude pomoći i sam je na kraju gurao teške tačke oko izviđačke kolibe, do mjesta gdje su drugi volonteri pomagali u izgradnji staze.

"Bravo, bubice Lou", rekla mu je Kate nakon čega je on probao sljezove kolačiće koje su zajedno pripremali, nakon čega se bacio na ukrašavanje zida otiscima dlana premazanog bojom, a onda se okušao i upravljanju s bagerom s princom Williamom.

Kate je inače predsjednica izviđača od 2020. godine, a članovi kraljevske obitelji pridružili su se volonterima u uređivanju staze, kopanju novog nasipa, brušenju i ponovnom lakiranju ulaznih vrata, dodavanju žardinjera na prednji dio zgrade i dodavanju murala kako bi se stvorila trajno nasljeđe rada Big Help Outa.

