Holivudska glumica nije mogla suzdržati suze u emotivnom govoru: ''Brat mi je umro, imam rak, izgubila sam sav novac...''

Glumica Sharon Stone prolazi kroz najteže trenutke svog života, podijelila je stresne vijesti s ostatkom svijeta.

Američkoj glumici Sharon Stone uručena je nagrada za hrabrost na ceremoniji Ženskog fonda za istraživanje raka, a ona je povodom toga održala vrlo emotivan govor.

U govoru je otkrila kako trenutno vodi bitku s tumorom, a napomenula je i kako je upravo izgubila polovicu svoje imovine.

"Obično kratko govorim i nije me briga za to što drugi kažu", rekla je na početku, a zatim je odala počast ostalim dobitnicima.

"Ove mamografije nisu zabavne. Otišla sam u bolnicu i rekla im: ''Ako me otvorite i vidite da imam rak, molim vas, odstranite mi obje dojke.'' Ja nisam osoba koju definiraju grudi. To možda zvuči smiješno jer ste svi vidjeli moje grudi. Vidjeli ste moje grudi nakon operacije, niste ni znali to", rekla je Stone.

