Proslavila se zbog eksplicitne scene, a sada je otkrila teške detalje i probleme koje je zbog nje imala: "To mi je slomilo srce"

Sharon Stone otkrila je nepoznate detalje borbe za skrbništvo nad sinom i probleme koje joj je prouzročio njezin kultni film "Sirove strasti".

Glumačku karijeru slavne Sharon Stone obilježila je uloga u filmu "Sirove strasti" iz 1992. godine, u kojem je glumila s Michaleom Douglasom, a koja joj je na kraju stvorila ozbiljne probleme i neugodnosti u stvarnom životu.

Danas 65-godišnja Sharon otkrila je da je sudac doveo u pitanje njezinu sposobnost da bude odgovoran roditelj jer se pojavila u spomenutom erotskom filmu.

Sharon je u filmu glumila spisateljicu kriminalističkih romana koja bude osumnjičena za brutalno ubojstvo rock-zvijezde. Cijeli slučaj istražuje detektiv, kojeg je utjelovio Douglas, a par započinje intenzivan seksualni odnos.

Najpoznatija scena u filmu je kada je Sharonin lik na ispitivanju u policiji i trenutak kada izazovno prekriži noge sjedeći na stolici kako bi pokazala da ne nosi donje rublje ispod haljine.

Osam godina kasnije Sharon je sa sada već bivšim suprugom Philom Bronsteinom posvojila sina Roana jer su imali problema s prirodnim začećem i jer je pretrpjela tri spontana pobačaja prije nego što je Roan ušao u njihove živote 2000. godine.

Godinu dana kasnije, u dobi od samo 43 godine, doživjela je težak moždani udar koji ju je umalo ubio, a tri godine kasnije njezin brak se raspao i ušla je u bitku za skrbništvo s Philom, koju je na kraju izgubila. Osvrćući se na to razdoblje u svojem životu, za koje kaže da joj je doslovno slomilo srce, Sharon je rekla da je snimanje "Sirovih strasti" korišteno protiv nje na sudu.

"Izgubila sam skrbništvo nad svojim djetetom. I to kada je sudac upitao moje dijete, mog malog, malog, sićušnog dječaka: 'Znaš li da tvoja majka snima filmove o seksu?' Smatralo se da sam takav roditelj jer sam snimila taj film. Ljudi danas hodaju uokolo bez odjeće na običnoj televiziji. A onda ste vidjeli možda šesnaestinu sekunde moje moguće golotinje i izgubila sam skrbništvo nad svojim djetetom", izjavila je Sharon u podcastu Table for Two with Bruce Bozzi.

Situaciju su dodatno pogoršali i njezini stalni zdravstveni problemi, koji su imali značajan utjecaj na njezino fizičko i mentalno zdravlje.

"Završila sam u klinici Mayo s dodatnim otkucajima srca u gornjoj i donjoj komori srca. To mi je slomilo srce, doslovno mi je slomilo srce", zaključila je glumica.

Nakon što je Philu dodijeljeno isključivo skrbništvo, Sharon je rekla da se nastavila boriti za Roana sljedećih 13 godina, ali su joj dopušteni posjeti samo jednom mjesečno. Danas je u dobrim odnosima sa sinom, koji ima 22 godine i koji je slijedio njezine stope te se odlučio baviti glumom te se nedavno pojavio u filmu "What About Love", uz mamu Sharon i glumca Andyja Garciju.

Budući da nije mogla zatrudnjeti prirodnim putem, Sharon je 2005. i 2006. godine posvojila još dva sina. Laird danas ima 17 godina, a Quinn 16. Odgojila ih je kao samohrana majka i nakon Phila se nije ponovno udavala.

