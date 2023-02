Preminuo mlađi brat Sharon Stone, tužnu vijest potvrdila njegova supruga, a prije dvije godine ostali su i bez malenog sina

U 58. godini preminuo je mlađi brat glumice Sharon Stone, Patrick Stone.

Mlađi brat holivudske glumice Sharon Stone, Patrick Stone preminuo je u nedjelju u Pennsylvaniji u 58. godini od posljedica srčanog zastoja, prenosi TMZ.

Pogledaj i ovo Progovorila o svemu Holivudska glumica otkrila tužnu informaciju, u životu je doživjela čak devet pobačaja, silno je željela postati majka

Patrick je preminuo gotovo dvije godine nakon što je njegov sin River, kojeg je dobio sa suprugom Tashom, umro u dobi od samo 11 mjeseci od zatajenja organa.

64-godišnja Sharon u javnosti je posljednji put viđena kako nasmiješena izlazi iz jednog restorana na Beverly Hillsu i ništa nije odavalo da bi mogla biti zabrinuta zbog bratova zdravlja.

Patrickova supruga Tasha oglasila se na društvenim mrežama kako bi podijelila srceparajuću vijest o šokantnoj smrti svog supruga.

"Osjećam se kao da mi je netko iščupao srce iz grudi. Patrick je otišao k našem slatkom Riveru. Ne znam što bih drugo rekla, on je bio moj svijet. Nisam sigurna kako bi život trebao izgledati bez mog muža uz mene i sasvim iskreno to ne želim. Samo se nadam da ćeš uvijek biti uz mene i paziti na Huntera, Kaylee i mene. Do ponovnog susreta ja ću zauvijek držati tebe i naše divne (i neke ne tako divne, ali jednako važne) uspomene blizu svog srca i uvijek ću posjećivati ​​te uspomene. Volim te, dušo. Želja mi je da kroz sve ovo sada barem River ima svog tatu i nadam se da se vas dvoje najbolje provodite", napisala je Tasha u dirljivoj objavi.

Sharon se zasad nije oglasila na društvenim mrežama o Patrickovoj smrti, a osim njega ima sestru Kelly Stone i brata Michaela Stonea. U svojoj knjizi "The Beauty of Living Twice" napisala je da je bila bliska s Patrickom i da se posljednjih godina bolje slagala s Michaelom. Posljednji je put objavila fotografiju s Patrickom u rujnu 2018., kada su s djecom išli na obiteljsko putovanje na Aljasku.

U kolovozu 2021. godine Sharon je objavila tužnu vijest da je preminuo njezin nećak River, i to samo nekoliko dana nakon što je pronađen u svom krevetiću s teškim zatajenjem organa, zbog čega je pao u komu. River je bio najmlađe dijete Patricka i Tashe, koji su živjeli u Ohiju.

