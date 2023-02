Dečki iz Leta 3 oglasili se nakon prozivanja u srpskim medijima: "Jako je ružno da nekome to može pasti na pamet"

Članovi benda Let 3 oglasili se nakon prozivanja u srpskim medijima i jasno dali do znanja što o tome misle.

Mediji u susjednoj nam Srbiji naveliko su se raspisali o pobjedi Leta 3 na Dori i njihovoj pjesmi "Mama ŠČ", a nakon što su svoje čitatelje pobliže upoznali s bendom, neki od njih su ih uspjeli povezati s Olujom i progonom Srba.

Među njima je Informer koji traži diskvalifikaciju Hrvatske s Eurosonga jer tvrdi kako se pjesmom i spominjanjem traktora ismijava progon Srba.

"Traži se diskvalifikacija Hrvatske na Evroviziji! Grupa Let 3 traktorom ismijavala progon više od 250.000 Srba u zločinačkoj akciji Oluja", naslov je teksta koji je osvanuo u Informeru.

Na društvenim se mrežama oglasila i srpska novinarska Zorica Radulović koja je istog mišljenja.

"Slaviti pobjedu na traktoru koji je simbol progona jednog naroda je nešto najjadnije što smo dosad imali prilike vidjeti! A svašta su nam servirali", napisala je Zorica u svojoj objavi na Twitteru, nakon čega je naišla na kritike obožavatelja benda.

"Proslavljati pobedu na traktoru koji je simbol progona jednog naroda je nesto najjadnije sto smo do sada imali priliku da vidimo! A svasta su nam servirali" — Zorica S. Radulović (@zoka5) February 12, 2023

"Iskreno, tesko je objasniti tko su Let 3 , ali... Ako ste zbilja novinarka bavite se Putinom, Lukašenkom, trenutnom političkom situacijom, 70. rođendanom, Lenjinom, a malo i Let 3 stvaralaštvom. Traktor je trigger za mnoge Srbe, ali nema vas u pjesmi", "Ovo je dolazak na nastup. Traktor je simbol Bjelorusije isto tako naprimjer jer ih proizvode. A ti bolje provjeri informacije. Znaš, to novinari uglavnom rade", "Traktor nema veze s Olujom, Let3 je bend koji satiru koristi kao svoj izraz. Ovdje se misli na traktor koji je Lukašenko poklonio Putinu za 70. rođendan, kostimi koju vuku na Hitlera, tako da, da ima politike, ali nista upereno protiv nas. Uostalom, oni su Riječani", "Let 3 su zadnji koji bi se izrugivali bilo kojim žrtvama. Ali znaš ti dobro na čiji je ovo račun", samo su neki od komentara koje je dobila.

A takve natpise i zaključke medija i novinara u Srbiji komentirali su i sami članovi benda.

"To nije točno, nikada ne bi radili sprdnju o čovjeku kada mu je loše, to nije naš stil. To nikada nikome ne bi napravili. Ne znam kako to uopće može nekome pasti na pamet, to nije naš stil. Ne rugamo se ljudima u nevolji, nismo nikad to radili niti ćemo ikad to raditi. Volimo mi gubiti, volimo ljude i šaljemo im ljubav", poručili su Mrle i Prlja za Dnevnik Nove TV.

