Svi komentiraju najnoviju fotografiju Alke Vuice, sama ju je objavila: ''Kraljica, pa joj je dopušteno!''

Alka Vuica, panelistica u showu "Tko to tamo pjeva?", koji uskoro opet kreće s prikazivanjem na Novoj TV, objavila je svoju najnoviju fotografiju kojom je potaknula brojne komentare.

Uzbudljivi show ''Tko to tamo pjeva?'', u kojemu je najvažnije imati dobar instinkt, uskoro se vraća u program Nove TV.

Sada je Alka Vuica, koja je jedna od panelistica showa, objavila fotografiju sa snimanja.

Pozirala je u zanimljivom sakou istaknutog dekoltea, a mnogi su u komentarima primijetili promjene na njezinu licu.

Alka u zadnje vrijeme blista kao nikad prije, a na najnovijoj fotografiji rijetko tko bi pogodio da ima 63 godine. Izgleda svježije, pa su se mnogi zapitali je li u pitanju dobra šminka, Photoshop ili se podvrgnula određenim korekcijama.

"Alka, jesi li to ti? Wow, kakav dobar make up", "Prelijepa, godine joj ne mogu ništa", "Jedva čekam emisiju, super te", "Lutka s naslovne strane", "Malo Photoshop i evo je, ali Alka je kraljica pa joj je to dopušteno", samo su neki od komentara.

Nakon što je prva sezona osvojila srca gledatelja, druga sezona donosi još više smijeha, napetih trenutaka te nezaboravnih natjecatelja i tajnih glasova

U nadolazećoj drugoj sezoni gledatelje očekuje vrhunska zabava, uz nove kandidate i zanimljive tajne glasove, izvođače bez imena i prezimena, predstavljenima kroz zanimanja i karaktere, koji će pokušati paneliste i natjecatelja navesti na krivi trag. Kako bi iz showa otišli s glavnom nagradom koja iznosi 5.000 eura.

