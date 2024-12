Naš pjevač imao je jasnu poruku nakon tragedije u Prečkom: "Danas plačemo jer to rade muškarci!"

Saša Lozar na svom je Instagram profilu komentirao strašnu tragediju koja se dogodila u zagrebačkoj osnvnoj školi.

Osnovnu školu Prečko i cijelu Hrvatsku i regiju jedan je događaj zavio u crno.

19-godišnji mladić nožem je ranio četvero učenika i učiteljicu pa pokušao presuditi i sebi, a jedno dijete od ozljeda je preminulo. Više o cijelom događaju pročitajte OVDJE.

Društvene mreže pune su reakcija poznatih osoba, a među njima je domaći pjevač Saša Lozar.

"Živimo u toksičnom društvu u kojem je fizičko nasilje i 'kratki fitilj' znak muškosti. To su standardne postavke za dječaka. Ljudi! Prioritet MORA postati stabilna glava i mentalno zdravlje, a ne stabilna wifi veza. I to od malih nogu. Danas plačemo jer to rade muškarci", napisao je pjevač na Instagram Storyju.

I Joško Gvardiol je shrvan zbog tragedije u Prečkom, OVDJE pogledajte što je objavio.

Nakon stravičnih vijesti u znak solidarnosti brojni pjevači i pjevačice bez razmišljanja otkazali su svoje nastupe danas i u nadolazećim danima, popis pogledajte OVDJE.

Zbog masakra u Prečkom otkazuju se događanja diljem Hrvatske, adventi, predstave, sajmovi. Više pogledajte OVDJE.

Poruke koje su naši poznati poslali putem društvenih mreža nakon tragedije u Prečkom pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako je Nives Celzijus ukrasila svoje božićno drvce, rezultatom se pohvalila na Instagramu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Joško Gvardiol shrvan je povodom tragedije koja je potresla Hrvatsku, samo je ovo objavio!

Pogledaji ovo Celebrity Plavi orkestar otkazao večerašnji nastup u Osijeku, evo kada je zakazan novi datum koncerta

Pogledaji ovo Celebrity Nezapamćenu tragediju u Prečkom komentirala je i naša bivša predsjednica: "U ovom bolnom trenutku..."

Pogledaji ovo Celebrity Razočarani Gano ispao iz MasterChefa: ''Žao mi je, ne bih još kući...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je Meghan Markle spalila sve mostove s kraljevskom obitelji? Ovo su svi članovi s kojima više ne komunicira!