Gdje je pošlo po krivu za Harryja i Kate? Bili su jako bliski, a onda se njihov odnos odjednom raspao

Kate Middleton nakon upoznavanja svog sadašnjeg supruga brzo se sprijateljila s njegovim bratom princem Harryjem, ali proteklih nekoliko godina sve je pošlo po krivu, a mnogi za to krive jednu osobu.

Kate Middleton počela je izlaziti s princem Williamom 2003. godine nakon što ga je upoznala na Sveučilištu St. Andrews, a ubrzo nakon toga upoznala je i Harryja.

Pogledaj i ovo sve se zna! Evo što su si Meghan i Harry šaputali nakon što su ih kamere uhvatile u škakljivom trenutku koji je obišao svijet!

Još je bio tinejdžer i odlučivao je što će učiniti sa svojim životom. Harry je u svojoj knjizi ''Rezerva'' otkrio kako se brinuo hoće li mu princeza oduzeti brata. Ispričao je kako se tješio razmišljajući o zabavi u kojoj će svi zajedno uživati u budućnosti.

Nakon produljene godine studentske pauze, kada je putovao u Australiju i Lesoto, konačno je otišao u Sandhurst 2005. godine. Izvor u St. Andrewsu rekao je za Daily Mail 2016. godine: ''Od najranijih dana Kate je uvijek održavala politiku otvorenih vrata prema princu Harryju. Dok su bili studenti, uvijek mu je pružala osjećaj dobrodošlice u kućici s četiri spavaće sobe koju su unajmili na imanju dalekog kraljevskog rođaka Henryja Cheapea, Strathtyrum, nedaleko od St. Andrewsa. Njih troje također su zajedno provodili vikende u kućici Tam-na-Ghar, na imanju Balmoral.''

Godinama prije nego što ju je William zaprosio, Kate je već vršila svoj dobroćudni utjecaj na oba brata. U Londonu, dok je William učio letjeti, on i Kate povukli bi se u stan u Clarence Houseu koji je dijelio s Harryjem.

Kate bi kuhala, a Harry bi donio piće.

''Od prvog dana Kate se silno trudila oko Harryja, ali to je za nju bilo prirodno jer je odrasla u takvoj obitelji'', rekao je izvor.

U svojoj knjizi ''Rezerva'' Harry je tvrdio da je ostao zapanjen kada je u studenom 2010. saznao da je njegov brat zaprosio Kate. Za zaruke je, kaže, doznao tek kad je to objavljeno javnosti.

Kako god javno, rekao je da je oduševljen zbog zaruka princa Williama i Kate nakon objave u studenom 2010.

Harry je rekao: ''Drago mi je što je moj brat postavio to pitanje! To znači da ću dobiti sestru, što sam oduvijek želio.''

Godine 2011., nakon što je William zaprosio Kate, Harry je rekao da će je uzeti pod svoje. ''Ili će ona mene vjerojatno uzeti pod svoje'', šalio se.

Harry je nakon vjenčanja u svojoj knjizi napisao da su William i Kate dobili više osoblja, više automobila, veću rezidenciju i impozantniji ured.

Iako kaže da se nije zamarao prednostima, rekao je da mu je bilo važno poštovanje. Tvrdio je da se osjeća kao autsajder jer je neženja. Istovremeno, pojavila su se izvješća da su princ Harry i Kate izgradili blisku osobnu vezu nakon što se ona udala za Williama.

U izvješću Daily Maila iz 2016. detaljno je opisano kako je Harry, dok je bio u vojsci, posjetio Williama i Kate u Angleseyju, u njihovoj unajmljenoj seoskoj kući s pet spavaćih soba na imanju Sir Georgea i Lady Meyrick.

Ondje su sve troje uživali u lokalnim pubovima, popodnevnim čajevima i obilnim večerama nakon dugih šetnji plažama Angleseyja daleko od očiju javnosti.

Bliski izvori tvrdili su da je Harry Kate stvarno gledao kao sestru, a ponekad i kao majku bez koje je vrlo rano ostao.

''Iako se William i Harry slažu s Camillom i oduševljeni su što vide svog oca sretnog, oni joj baš i ne vjeruju'', rekao je jedan izvor. ''Ona im ne može zamijeniti majku i ne bi to očekivala.''

''Kate ima sasvim drugačiji odnos s Harryjem nego s Williamom'', rekao je kraljevski izvor.

''Harry se sviđa njezinoj luckastijoj strani jer je bezbrižan, opušten i voli zafrkanciju. On nalazi ono smiješno kod ljudi i to kaže. William, dijelom zbog svoje pozicije, dijelom zbog svog karaktera, igra na sigurno poput svog oca, dok je Harry slobodan i lagan'', govorio je izvor.

Kad se Kate udala za Williama, Harry se preselio u Nottingham Cottage, a William i Kate u stan 1a, samo nekoliko metara dalje. Pričalo se da je Harry potpuno opušteno navraćao u teretanu kod Walesovih kako bi vježbao uz Williama.

Jedan izvor rekao je: ''Harryja su ohrabrili i William i Kate da viđa Georgea i Charlotte koliko god želi. Veliki je zagovornik toga da George bude što pustolovniji pa tako zajedno igraju nogomet i šetaju psa.''

Unatoč tome Harry je u knjizi tvrdio da nikada nije bio pozvan u kuću Walesovih u Kensingtonskoj palači.

Unatoč pretpostavci da je dobio pozivnicu, rekao je da je ostao razočaran i vjeruje da su osjećali da je troje ipak gužva.

Kada je riječ o Harryjevim djevojkama, Kate je bila suptilna, ali je istovremeno imala čvrsto mišljenje.

''Poput kraljice, ne bi iznosila svoje stajalište, više bi postavljala pitanja'', rekao je jedan poznanik.

Bilo je čak izvješća da je Kate pregledavala svoju knjigu kontakata tražeći potencijalnu mladenku s kojom bi se princ Harry skrasio.

Jedan izvor rekao je: ''Diskrecija je ključna. Kandidati također moraju biti atletski građeni, voljeti životinje, zadržati visoku razinu izdržljivosti, biti razumno dobro obrazovani, ako ne i žestoki akademski, ne smiju biti skloni čestoj zabavi, moraju biti sposobni putovati bez napora i ne imati zdravstvenih problema.''

Dok su princ Harry i William zajedno radili na svojoj kraljevskoj zakladi od 2009. godine, 2011. Kate se službeno pridružila i počeli su raditi utroje. Njih troje fotografirani su kako zajedno prisustvuju brojnim kraljevskim angažmanima tijekom sljedećih šest godina, uključujući Olimpijske igre u Londonu 2012., posjet keramičkom polju sjećanja na Tower of London 2014. i prisustvovanje Tour de Franceu. Godine 2016. pokrenuta je i zaklada ''Heads Together'', koju vode princ i princeza od Walesa i princ Harry, s ciljem rješavanja stigme mentalnog zdravlja i pružanja sredstava podrške. U 2017. trio je pokazao svoju natjecateljsku stranu dok su se borili u štafetnoj utrci tijekom događaja za podršku trkačima na ovogodišnjem Londonskom maratonu.

Međutim, neki stručnjaci govorili su da se Harry osjećao kao višak.

''Povremeno sam ga čuo kako se žali da se osjeća kao da im drži svijeću. Nikada se nije sasvim uklopio'', dodala je jedna bliska osoba.

Katie, koja radi kao kraljevska urednica za Vanity Fair, dodala je da je par dao sve od sebe kako bi se Harry osjećao dijelom tima, ali on je uvijek želio biti svoj.

A onda se u njihov život ušetala Meghan Markle. Princ Harry našao se s Meghan 2016. i njih su se dvoje odmah zbližili. Svoju su vezu mjesecima držali u tajnosti, no vijest je naposljetku odjeknula u studenom 2016. i izazvala globalno ludilo zbog mogućnosti da se Harry konačno skrasi. Međutim, vojvoda je bio prisiljen braniti svoju novu djevojku kada je konačno potvrdio da su u vezi. Rekao je da je zabrinut za Meghaninu sigurnost nakon vala zlostavljanja i uznemiravanja s kojim se suočila. U to je vrijeme objavljeno da je princ William stao uz svog brata u tom stavu.

U svojim memoarima ''Rezerva'' Harry je ispričao Kate i Williamu o uzbuđenju zbog Meghan i kako mu je dugo bio san da konačno postanu četvorka.

Međutim, tvrdio je da mu je William rekao da se to možda neće dogoditi i da će se morati nagoditi.

Princ Harry zaprosio je Meghan 2017. godine. U početku su Kate i William rekli da su oduševljeni, a službena izjava glasila je: ''Jako smo uzbuđeni zbog Harryja i Meghan. Bilo je prekrasno upoznati Meghan i vidjeti koliko su ona i Harry sretni zajedno.''

Kad su objavljene Harryjeve zaruke, William je rekao da je njegova obitelj sva vrlo uzbuđena, oduševljena zbog njih dvoje i želi im svu sreću u ovom vrlo uzbudljivom vremenu.

Meghan se brzo pridružila bivšem trojcu na kraljevskim angažmanima, a s njima je sudjelovala u svom prvom službenom pojavljivanju u veljači 2018. Cilj zajedničkog pothvata Williama, Kate, Harryja i Meghan bio je iskoristiti zvjezdanu moć uglednih obitelji.

U to je vrijeme Harry rekao da rad kao obitelj ima svoje izazove, ali je inzistirao da su zaglavili zajedno do kraja života. Harry je brzo pojasnio da su to zdrave nesuglasice i našalio se da je puno toga kad su ga upitali oko čega su se zadnje posvađali.

William je nastavio sa šalom rekavši: ''Je li riješeno? Ne znamo!''

No Harry je skrenuo temu natrag prema ozbiljnoj poruci dodajući: ''Mislim da je jako dobro što imamo četiri različite osobnosti i svi imamo istu strast da napravimo promjene. Imamo različita mišljenja i ona jako dobro funkcioniraju zajedno.''

Meghan je dodala: 'Zajedništvo u svom najboljem izdanju.''

Međutim, nedugo nakon vjenčanja počela su kružiti izvješća da je u proljeće došlo do neslaganja između Kate i Meghan.

Kraljevska veteranka Katie Nicholl napisala je za Vanity Fair: ''Istina je da između Kate i Meghan nije bilo svađe. Među njima nema velike bliskosti, ali također nije bilo ni aktivnog sukoba.''

Međutim, The Telegraph je izvijestio da je Kate ostavljena u suzama nakon probiranja haljine za djeveruše za princezu Charlotte za vjenčanje Meghan i Harryja. Meghan će kasnije u intervjuu za Opru tvrditi da ju je Kate rasplakala prije nego što se ispričala uz buket cvijeća.

U svojoj eksplozivnoj Netflixovoj seriji princ Harry je sugerirao da su problemi počeli s turnejom po Australiji te jeseni.

Rekao je da su on i Meghan bili bolji u kraljevskim angažmanima od ostalih starijih članova kraljevske obitelji i da su ljudi bili uzrujani zbog toga što je njegova supruga ukrala pozornost jer je Meghan tvrdila da je opisana kao strano tijelo.

U četvrtoj epizodi ''Harryja i Meghan'' prijateljica Sussexovih Lucy Fraser rekla da je njihova turneja po Australiji u listopadu 2018., na kojoj je otkrivena Meghanina trudnoća, prošla tako dobro da je palača bila nevjerojatno ugrožena.

''Problem je kada netko tko se udaje treba biti sporedna glumica'', rekao je Harry.

Dva para drugi susret imala su 10. prosinca 2018.

Kate je, kaže Harry, priznala da su priče potpuno lažne te da Meghan nije rasplakala Kate. Nakon onoga što je Harry opisao kao nešto što zvuči kao podrška njegova brata o tome zašto palača nije demantirala priču, parovi nagađaju tko ju je mogao otkriti.

Naposljetku, kaže Harry, William je priznao da je na večeri s ocem i Camillom možda propustio reći da je između dva para došlo do svađe.

Harry je tada samo dramatično dodao: ''Prekrio sam lice rukom. Meg se sledila. Zavladala je teška tišina. Sada znamo. Rekao sam Willyju: ''Ti si od svih ljudi trebao znati.''

''Harry je vrlo zaštitnički nastrojen prema Meghan. On je to shvatio kao kritiku. On je to protumačio kao da njegov brat zapravo ne stoji iza ovog braka, ove zajednice, i mislim da otad stvari nisu bile baš kako treba'', prokomentirala je potom kraljevska stručnjakinja.

Vjeruje se da je u to vrijeme vojvoda tvrdio da se žestoko posvađao s princem Williamom. Među sve glasnijim glasinama o svađi između dva para najavili su planove o podjeli kućanstava i da će se Meghan i Harry preseliti iz Londona u Windsor. U srpnju 2019. Kate i Meghan pojavljivale su se na javnim događanjima, prisustvovale ženskom finalu Wimbledona i gledale muškarce kako igraju polo. Ali u kolovozu je dobrotvorna organizacija Williama i Kate uklonila Harryja i Meghan iz svog naslova, te tako označila posljednji korak u razlazu dvaju parova.

Kraljevski stručnjak Phil Dampier rekao je za MailOnline da je razlaz ogromna pogreška, zbog koje se čini da se parovi suprotstavljaju jedno drugom, osobno i profesionalno. Princ Harry i Meghan prvi su javno priznali svađu, a oboje su komentirali udaljenost između sebe i kraljevske obitelji.

Prema tome, mnogi će za raskol okriviti upravo Meghan, a svi s nestrpljenjem očekuju i subotnju krunidbu kralja Charlesa na koju će Harry stići sam te, prema posljednjim informacijama, dva sata nakon povijesnog čina odmah napustiti Veliku Britaniju kako bi slavio Archiejev rođendan u Americi.

