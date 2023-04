Evo što su si Meghan i Harry šaputali nakon što su ih kamere uhvatile u škakljivom trenutku koji je obišao svijet!

Meghan Markle i princ Harry snimljeni su na košarkaškoj utakmici Lakersa i Memphis Grizzliesea, a stručni čitači s usana otkrili su i što su si golupčići šaputali.

Princ Harry i Meghan Markle snimljeni su na košarkaškoj utakmici Lakersa i Memphis Grizzliesea, a osim škakljivog trenutka u kojem su uhvaćeni, stručni čitači s usana sada su otkrili i što su si šaputali.

Meghan je nekoliko puta Harryja poljubila, a poznati stručnjak John Cassidy rekao je kako je u jednom trenutku svom suprugu rekla da ''o nečemu dobro razmisli''.

John je rekao da je Harry tada odgovorio s ''da'' i kimnuo svojoj ženi.

Meghan je tada dodala: ''To je briljantno, to je ono što govorim'', piše The Sun.

''Točno, to je zato što ti je tamo najdraže'', rekla je zadnje Meghan prije nego je kamera skrenula na drugi kadar.

Par je očito pričao o nečemu ozbiljnom te si međusobno davao savjete, a u jednom trenu kamera ih je uhvatila i u slatkom škakljivom trenutku. Naime, kamere su uhvatile Harryja dok je pokušavao poljubiti Meghan, što se njoj baš i nije svidjelo i odbila ga je sa smiješkom na licu, što je vidjelo 20 tisuća ljudi koji su zajedno s njima bili u dvorani, a među kojima su bili i Kim Kardashian, Adam Sandler i Sean Diddy Combs.

Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti u posljednjih mjesec dana i nakon što su objavili da Meghan neće doći na krunidbu Harryjeva oca, kralja Charlesa, u Veliku Britaniju, na koju će on sam ići. Tisuće su im počele pljeskati i klicati, potičući ih na poljubac, i Harry se tada nagnuo s namjerom da poljubi suprugu, ali ona se nasmijala i zgrabila ga za ruku umjesto da udovolji gomili, nakon čega se on naglo uozbiljio.

No usprkos tome činilo se da se dobro zabavljaju, a njihova je snimka objavljena i na NBA-ovu službenom Twitteru uz hešteg #NBACelebRow.

Bilo je ovo jedno od posljednjih Harryjevih bezbrižnih pojavljivanja u javnosti prije nego što 6. svibnja otiđe u Veliku Britaniju na krunidbu svog oca gdje će biti pod budnim okom medija i javnosti.

