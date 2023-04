Zbog raskošnog dekoltea Knoll se našla u problemima, no njenim vjernim fanovima to nimalo ne smeta: ''Jesi li ti realna?''

Ivana Knoll često u objavama ističe svoje raskošne grudi, no ovoga puta one su joj stvorile problem prilikom zakopčavanja dekoltea na badiću.

Zavodljiva Ivana Knoll podijelila je niz novih fotografija na kojima pozira u jednodijelnom rozom kupaćem kostimu s cifom na dekolteu.

Pogledaj i ovo Ko od majke rođena! Ivana Knoll nakon kritičkih komentara nastavlja provocirati, sad je u prvi plan stavila potpuno gole grudi

Tijekom listanja fotografija moglo se primijetiti kako je Ivana pokušavala zakopčati cif do kraja, no od bujnih grudi to nije uspjela pa su one tako još više došle do izražaja.

Pratitelji su vrućim prizorima ostali i više nego oduševljeni, a to pokazuju i njihovi komplimenti koje su uputili crnokosoj ljepotici.

"Bomba", "Jesi li ti realna", "Koliko ti roza dobro stoji", "Zečice", "Seksi" te mnoštvo emotikona gorućih vatrica nizalo se u nastavku.

Nakon toga objavila je i video na kojem pozira u dvodijelnom narančastom badiću, a tamo je pogled odvlačila njezina zategnuta stražnjica.

U posljednje vrijeme Knoll boravi u Los Angelesu, gdje odrađuje snimanja. Tako je dosad pozirala na jednom sportskom autu, na plaži s nogometnom loptom, ali i u krevetu u seksi korzetu povodom uskrsnih blagdana, nakon čega je pokupila i neke negativne komentare.

"Je l' ti znaš što je Uskrs? Sramota", "Sramota nacije", "Čekamo novu pornozvijezdu", "I ovo je čestitka za Uskrs?", "Pretjeruješ", poručio joj je jedan dio pratitelja, dok ju je drugi ipak pohvalio i divio se njezinoj ljepoti.

