Danijela Dvornik opet se javila s egzotičnih Maldiva te pokazala rezultate za koje je naporno trenirala preko zime

Danijela Dvornik već je otvorila sezonu kupanja te pokazala rezultate napornog vježbanja u jednodijelnom kupaćem kostimu.

Danijela Dvornik hrabro je otvorila sezonu kupanja na moru te je objavila nekoliko fotografija s plaže gdje je pozirala u kupaćem kostimu.

''Smij se više a manje žali! Uvijek se smiješi !! Produžit ćete svoj život, ugodit ćete svojim prijateljima, razbjesnit ćete svoje neprijatelje'', napisala je uz nekoliko fotografija na kojima pozira na ulasku u more ogrnuta maramom.

Potom je objavila fotografiju iz hladovine te dodala opis: ''Maldivi u mom srcu! Spremna za svoje bračke Maldive!''.

Ove fotografije nastale su na predivnim Maldivima, a Danijela je odmah nakon dolaska na Maldive ispričala i koliko joj je naporno bilo putovati.

"Dragi moji, evo me nakon 20 sati putovanja, mijenjanja tri aviona i jednog broda. Konačno smo stigli na naš otočić, odnosno na jedan od onih na kojem se nalazi naš resort. I evo sad sam se okupala maloprije, stvarno mi je trebalo to. More je toplih trideset stupnjeva, tako da je to jednako kao vanka - ustvari jedna kada. Mislim da ću se ispod tuša morati malo osvježiti, ali trebalo mi je. Popila sam jedan jaki espresso nakon ovog napornog putovanja - treba se malo patit za doć do ove ljepote", objasnila je Dvornik.

