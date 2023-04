Danijela Dvornik javila se iz tropskog raja, pa se požalila da joj nije bilo lako: "Treba se malo patit..."

Danijela Dvornik na društvenim mrežama javila se s Maldiva i pohvalila se kako tamo uživa.

Danijela Dvornik ne libi se pokazati kako to ona uživa, a sada se pohvalila da je otišla na putovanje.

Prvo je objavila fotografiju iz aviona, pa je pozirala na aerodromu s koferima i ostatkom putnika pa poručila: "Stigli smo. Svih 27", a potom je objavila TikTok video s plaže.

Ležala je na ručniku u šarenom kupaćem kostimu sa sunčanim naočalama i slamnatim šeširom na glavi pa ispričala kako je izgledao njezin put na Maldive.

"Dragi moji, evo me nakon 20 sati putovanja. Mijenjanja tri aviona i jednog broda. Konačno smo stigli na naš otočić, odnosno na jedan od onih na kojem se nalazi naš resort. I evo sad sam se okupala maloprije, stvarno mi je trebalo to. More je toplih trideset stupnjeva, tako da je to jednako kao vanka - ustvari jedna kada. Mislim da ću se ispod tuša morati malo osvježiti, ali trebalo mi je. Popila sam jedan jaki esspresso nakon ovog napornog putovanja - treba se malo patit za doć do ove ljepote", objasnila je Dvornik.

Na svojem profilu na Instagramu zatim je pokazala kako uživa u tropskom raju.

"Ne znam što da vam napišem kad fotografije govore sve", napisala je uz fotografije, a pratitelji su odmah primijetili da joj odmor godi.

"Ma kako ti lijepo stoje Maldivi!", "Uživaj", "Jao, predivno!", neki su od komentara koje je dobila.

Inače, Danijela sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz svojeg privatnog života, a nedavno se pohvalila da se s 56 godina osjeća bolje nego ikad.

"Napunila sam 56 godina i ne želim ih sakrivati jer nikad se nisam bolje osjećala u svojoj koži i glavi. Ovo su godine kad te boli 'pipi' za tuđa mišljenja i moraliziranja, kada postaješ svjestan da je život neprocjenjiva vrijednost koju posjeduješ. Godina se ne treba sramiti niti bojati... Samo ih treba najbolje živjeti. Ja sam davno odlučila da želim biti što aktivnija i održavati kvalitetu svog života, koju ovdje na otoku nesumnjivo imam onako kako to nikad ne bih imala u gradu", napisala je tada Danijela uz fotografije iz teretane, a za svoj je izgled dobila same komplimente.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog raskošnog dekoltea Knoll se našla u problemima, no njezinim vjernim fanovima to nimalo ne smeta: ''Jesi li ti realna?''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Zavirite u dom Tončija i Vjekoslave Huljić: Evo kako živi najmoćniji par domaće glazbene scene!