Danijela Dvornik u sićušnom bikiniju pokazala figuru na kojoj naporno radi, a neki su primijetili i nešto zbog čega su se zabrinuli!

Danijela Dvornik pozirala je na ljuljački u dvodijelnom bikiniju, koji je osim tetovaže istaknuo i njezinu fantastičnu liniju.

Danijela Dvornik baš uživa na Maldivima, a to dokazuju i njezine objave na Instagramu.

Ovoga puta počastila je svoje pratitelje fotografijom u dvodijelnom plavo-bijelom badiću, koji je istaknuo njezinu preplanulu figuru.

U opisu je otkrila kako se lijepo odmarati, ali joj ipak fali njezin moving:

"Ajmo biti iskreni, kuća je kuća, ali svijet je pun ljepota koje treba istražiti, ako svijetom hodaš s pozitivnom energijom i otvorenog srca, svijet postaje lopta šarena. Shvatiš koliko nas ima različitih i prihvatiš tu različitost bez predrasuda. Nije naša zemlja najljepša niti najbolja, ali je moja i tu sam doma. Postoji toliko lijepih mjesta na svijetu da je bespredmetno to uspoređivati. Maldivi su raj i prekrasni su, domaćini dragi, nasmijani i uljudni. Drago mi je da sam tu i da sam ovu divotu vidjela. I taman će biti 7 dana jer više bi bilo ''too much'' za nekoga tko voli moving".

Jedan zabrinuti pratitelj primijetio je njezino crvenilo pa joj je poručio: ''Pazi da ne izgoriš".

"Bomba", "Divna Danijela", "Zgodna", pisali su joj ostali.

Inače, Danijela je odmah nakon dolaska na Maldive ispričala i koliko joj je naporno bilo putovati.

"Dragi moji, evo me nakon 20 sati putovanja, mijenjanja tri aviona i jednog broda. Konačno smo stigli na naš otočić, odnosno na jedan od onih na kojem se nalazi naš resort. I evo sad sam se okupala maloprije, stvarno mi je trebalo to. More je toplih trideset stupnjeva, tako da je to jednako kao vanka - ustvari jedna kada. Mislim da ću se ispod tuša morati malo osvježiti, ali trebalo mi je. Popila sam jedan jaki espresso nakon ovog napornog putovanja - treba se malo patit za doć do ove ljepote", objasnila je Dvornik.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prepoznajate li ovu Hrvaticu? Odselila se iz Lijepe Naše i danas vodi potpuno drugačiji život, a sad se i pohvalila velikom novosti!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Evo kako izgleda sin jedinac Snježane Schillinger, ponosna mama objavila je njegovu fotografiju posebnim povodom!