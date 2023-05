Znate li tko je brat Owena Wilsona? Također je zgodan, a gledali ste ga u mnogim filmovima!

Obožavatelji glumca Owena Wilsona bili su šokirani otkrićem da ima slavnog brata koji je glumio u jednom od najomiljenijih filmova.

Owen Wilson poznat je po svojim ulogama u hitovima kao što su ''Zoolander'' i ''Wedding Crashers'', ali on nije jedini Wilson koji je često viđen na velikim filmskim platnima.

Njegovi obožavatelji sada su šokirani otkrićem da je Luke Wilson, koji glumi u filmovima kao što su ''The Royal Tenenbaums'' iz 2001., ''Bottle Rocket'' iz 1996. i ''Look Both Ways'' iz 2022., zapravo Owenov mlađi brat.

Jedna je korisnica TikToka objavila video o otkriću kako bi vidjela je li ona jedina koja je bila zapanjena što ovo nije znala.

Jemma McCarthy napisala je: ''Recite mi da nisam jedina koja ovo nije znala!?!?''

''Luke Wilson iz ''Legally Blonde'' i ''Look Both Ways'' brat je s legendom Owenom Wilsonom.. Uz prezime je sve jasno'', rekla je.

''Ovo su potpuno nove informacije'', napisao je jedan pratitelj.

Drugi je napisao: ''Sada znam zašto izgleda tako poznato. Nikad nisam mislio da su braća.''

Drugi su pak bili šokirani što djevojka to nije znala te pisali: ''Curo, što? Pa to svi znaju!''.

51- godišnji Luke mlađi je brat 54-godišnjeg Owena. Ali, u obitelji postoji još jedan brat, koji je također glumac.

58-godišnji Andrew radi u filmskoj industriji od 1990-ih, a glumio je u filmovima kao što su ''Bottle Rocket'', ''Fever Pitch'' i ''Idiocracy''.

On i Luke također su režirali komediju iz 2005. ''The Wendell Baker Story'', u kojoj su glumili Luke i Owen.

Braća su odrasla u Teksasu. Otac im je bio voditelj oglašavanja i televizije, a majka fotografkinja.

Javnost uvijek iznenade činjenice o krvom srodstvu slavnih zvijezda, a jesu li i vas, recite nam u anketi.

