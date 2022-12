Najtužnije lice svijeta bilo je neprepoznatljivo tijekom rehabilitacije, a princeza je sad prvi put progovorila o svemu

Princeza Charlene prvi je put progovorila o tome kako se osjeća nakon duge rehabilitacije te o odnosu sa svojim suprugom i obitelji.

Princeza Charlene subjekt je brojnih neodgovorenih pitanja kada se radi o njezinu životu i zdravlju, a svi koji prate monegašku kraljevsku obitelj znaju da je njezino stanje proteklih nekoliko godina bilo veoma loše.

Najtužnija princeza na svijetu, kako je nazivaju, sad je prvi put progovorila o svojem zdravlju, odnosu sa suprugom i obitelji u govoru na desetoj obljetnici njezine plivačke zaklade.

Princeza je priznala kako se osjeća znatno bolje i da ima puno manje boli i puno više energije nego što je imala za vrijeme rehabilitacije te da redovito brine o rebalansu.

''Moja obitelj i oni koje volim moja su stijena. Približavam se budućnosti, korak po korak, dan po dan'', rekla je.

Podsjetimo, Charlene je ranije ove godine provela četiri mjeseca na liječenju u Švicarskoj, a od obitelji je sveukupno bila razdvojena godinu dana jer je prije toga osam mjeseci boravila u Južnoafričkoj Republici. U javnost su sada izašle i njezine prve fotografije iz Švicarske, na kojima je šokantno mršava, a sudeći po sadašnjim fotografijama, princeza se zaista oporavila te se osjeća bolje.

Izvor je za Daily Mail jednom prilikom rekao da je princeza umalo i preminula nakon duge operacije grla, na koju je išla zbog strašne infekcije, a njezinu fotografiju na kojoj je gotovo neprepoznatljiva možete pogledati u našoj galeriji.

Nije joj išlo ni na ljubavnom planu.

Bilo je izvještaja o razdoru između princa Andrewa i princeze još od njihova vjenčanja 2011. godine.

Francuski su mediji u to vrijeme prozvali Charlene odbjeglom nevjestom nakon što je, navodno, pokušala pobjeći prije vjenčanja, no oni su to uvijek vješto demantirali.

Ugledni kraljevski stručnjak Stephane Bern jedan je od onih koji nagađaju da se Charleneino zdravlje često koristi za prikrivanje problema u vezi.

''Palača je toliko često morala zazivati princezu koja pati da je njima teško danas nešto povjerovati'', napisao je prošle godine u Paris Matchu.

A Albert je navodno pristao Charlene isplaćivati 12 milijuna eura godišnje kako bi se ponašala u skladu sa svojim kraljevskim dužnostima i pojavljivala se uz njega na važnim javnim događanjima.

