Petar Grašo iznenadio uličnog svirača i s njim zapjevao svoj veliki hit, a sve je zabilježeno kamerama!

Petar Grašo zamijetio je uličnog svirača koji je izvodio njegovu pjesmu pa mu se odlučio pridružiti.

Petar Grašo šetao je zagrebačkim ulicama gdje je naletio na mladog uličnog svirača koji je pjevao upravo njegovu pjesmu.

''Ako te pitaju'' širila se hladnim Zagrebom, a Grašo je čuo da netko pjeva njegovu pjesmu i pretrčao cestu da mu se pridruži, pišu 24sata.

''Ulični svirač bio je oduševljen. Malo ga je i šokiralo što mu se Grašo pridružio. Stvarno je bilo jako lijepo'', rekao je čitatelj za 24sata, koji su objavili i snimku spontanog dueta.

Nekolicina građana okupila se potom oko njih te su ih oduševljeno pratili i pjevali, a na kraju su se i zagrlili.

U Zagrebu je Grašo nedavno uživao i sa svojom kćerkicom Albom i suprugom Hanom Huljić Grašo.

Ekskluzivnu fotografiju Graše koji u naručju drži kćer objavila su 24 sata, a snimljeni su na otvorenju Adventa u Zagrebu. Na fotografiji se vide i Grašina supruga Hana Huljić te njezina mama Vjekoslava, a svi izgledaju kao da se sjajno provode u zajedničkom izlasku.

Petar i Hana rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti, a zadnji put smo ih imali priliku vidjeti skupa na njegovu koncertu u Beogradu ranije ovog mjeseca.

Grašo zbog obveza nije bio prisutan na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio kćer.

"Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je trenutak koji nikada neću zaboraviti, naravno", prisjetio se u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.



Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja. Za njihovu vezu doznalo se u listopadu prošle godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je Petar okončao dugogodišnju vezu s Danijelom Martinović.

