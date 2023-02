Tajanstvena žena koja je princu Harryju oduzela nevinost nikako se ne uklapa u profil djevojaka koje je ljubio

Britanski mediji otkrili su tko je žena koja je princu Harryju uzela nevinost, a njen se život nimalo ne uklapa u profil djevojaka koje je on kasnije ljubio.

Memoari princa Harryja privukli su veliku pozornost javnosti, a jedan dio posebno je pokrenuo lavinu komentara. Harry je svoj prvi spolni odnos imao sa starijom ženom kojoj nije otkrivao ime, a ona se sada sama javila te progovorila o njihovoj strastvenoj avanturi.

Riječ je o Sashi Walpole koja je poznavala princa još od dana kada je bila konjušar na imanju tadašnjeg princa Charlesa u Gloucestershireu, piše Daily Mail.

Walpole je vozačica bagera i ljubiteljica konja iz Wiltshirea koja sa suprugom i dvoje djece živi u dolini Wylye. Rođena je u radničkoj obitelji, a napustila je školu s 15 godina kako bi nastavila raditi u konjičkoj industriji.

Sa 17 godina roditelji su je zaposlili kao pomoćnicu konjušara u Highgroveu, 15 minuta vožnje od njezine kuće u selu Acton Turville, Gloucestershire. A tamo je upoznala princa Harryja.

Bijeg s princem dogodio se u srpnju 2001. godine dan prije njezina 19. rođendana kada je Harryju bilo 16 godina.

Radila je za kraljevsku obitelj od rujna 1999. do travnja 2001. kada je napustila konjušnicu i prihvatila se privremenog posla u lokalnoj tvornici Stretchline, izrađujući elastiku za grudnjake i donje rublje.

Sasha ima stariju sestru Jodie Mayhead koja radi kao računovođa i koja je znala sve što se dogodilo između Harryja i Sashe i zajedno su to čuvale kao strogo čuvanu tajnu 21 godinu.

Sasha i njen suprug Ian skrasili su se 2016. godine te imaju dvije kćeri.

Zanimljivo je da je Sasha prvo Williama na večeri komedije, a nakon toga se sprijateljila s Harryjem u jednom od njegovih omiljenih pubova, The Rattlebone Inn, u obližnjem selu Sherston u Wiltshireu.

Povezale su ih priče o njezinim bijegovima na konju Beanu, priča Sasha.

Nakon sastanka u The Rattlebone Innu, ubrzo je pozvana u prostor za prinčeve u Highgroveu, gdje im je tadašnji princ Charles dao mjesto na kojem su se svi zajedno družili.

Walpole se rado prisjeća pijanih noći u kojima su igrali bocu istine, a prvi put kad ju je princ nazvao na fiksni telefon, javila se majka Lyn.

''Mama je rekla: ''Harry je na telefonu''. Nakon toga je upitala: "Je li to bio onaj Harry?". Rekla sam da i sjećam se da je rekla: "Oh, kako smiješno".

Međutim, pozivi su postajali sve češći, a svoje prijateljstvo s prinčevima opisala je ovako: ''U svijetu konja svi su bili jednaki. Naša grupa bila je vrlo mješovita skupina igrača pola, konjušara, lovačkog osoblja i ljudi koji se utrkuju, kozmopolitska publika. Nije važno jeste li mladoženja, član kraljevske obitelji ili jahač. Nije bilo presude.''

''Harry se nije ponašao kao princ. Iskreno, bili smo samo dva prijatelja koji su razgovarali o konjima.''

Za njen 19. rođendan, Harry joj je poklonio plišanu Miss Piggy i rođendansku čestitku s nadutim kitom na prednjoj strani.

Jednom su se prilikom i odšuljali u polje kako bi ispušili cigaretu u tajnosti, a tada je zaiskrilo.

''Počeo me ljubiti. Bilo je strastveno, intenzivno. Oboje smo znali. Od poljupca smo vrlo brzo završili na podu. Bilo je vatreno. On za mene nije bio princ Harry, on je bio moj prijatelj i situacija je malo izmakla kontroli. Nismo to planirali napraviti, ali bilo je brzo, divlje i uzbudljivo. Oboje smo bili pijani. To se ne bi dogodilo da nismo'', priča Sasha, koja je danas sretno udana majka dvoje djece.

Nažalost, taj je susret označio kraj Sashinog prijateljstva s Harryjem. Par si otada više nije slao poruke niti su razgovarali.

Walpole je dodala da ju je najviše iznenadilo uvrštavanje te anegdote u ''Spare'' te koliko je točna.

''Ne vjerujem da će ljudi biti začuđeni što smo se ja i Harry seksali u polju'', kaže otvoreno.

''Ali obično ih zaprepasti žena koja vozi bager'', našalila se na svoje zanimanje.

