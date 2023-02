Koncert Josipe Lisac u Lisinskom odgođen je zbog njenog narušenog zdravstvenog stanja

Odgođen je koncert Josipe Lisac u dvorani Vatroslava Lisinskog zbog zdravstvenog stanja pjevačice.

Josipa Lisac primorana je odgoditi svoj koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog koji se trebao održati u subotu 25. veljače.

Pogledaj i ovo Pohvalno! Josipa Lisac kakvu još nismo vidjeli, pogledajte kako se snašla u neočekivanoj ulozi na videu koji je objavila

Pjevačici se zdravstveno stanje s išijasom pogoršalo te zbog bolova ne može ne može pružiti publici ono što bi htjela, izvještava LAA agencija.

Novi datum zagrebačkog koncerta bit će objavljen uskoro. Naravno, kupljene ulaznice će vrijediti i za taj novi termin, a svi kojima on neće odgovarati moći će odmah ostvariti povrat novca.

Na posljednjem koncertu Josipa se pojavila sa štapom za koji se pridržavala, a kasnije je otkrila da boluje od išijasa te se šalila na svoj račun, ali sada je stanje postalo neizdrživo.

''Zvali su me ljudi prije tri mjeseca da nema više karata za koncert. Slali su mi fotku dvorane, to je bilo sve nešto sivo, dok sam ja to sve pohvatala. I ja sam mislila da nakon toga imam stres, ali nije stres nego išijas. Da, dobila sam išijas'', rekla je za 24 sata.

''Danas on vlada, pa 80 posto ljudi ima išijas. Ja sam nervozna i živčana'', dodala je.

Inače, Josipa ovim koncertima obilježava 50 godina od izlaska albuma ''Dnevnik jedne ljubavi'' koji je od velikog značaja Josipi Lisac jer ga je napravila zajedno sa svojom jedinom i najvećom ljubavi Karlom Metikošem, koji je preminuo 1991. godine, a Josipa ga otada nikada nije preboljela.

