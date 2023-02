Naša glazbena diva na pozornici se pojavila s ovim pomagalom pa zabrinula publiku: ''Mislila sam da je stres...''

Josipa Lisac zabrinula je svoje obožavatelje na svojem posljednjem koncertu, na kojem se pojavila sa štapom, objasnila je što se dogodilo.

Josipa Lisac velikim je koncertom u dvorani Vatroslava Lisinskog obilježila 50 godina od izlaska svojeg albuma ''Dnevnik jedne ljubavi'' te je zajedno s publikom pjevala svoje velike hitove.

Pogledaj i ovo preminuo prije 29 godina Bila je to ljubav o kojoj se i danas priča: Dirljiva objava Josipe Lisac njezinom voljenom Karlu

Međutim, mnogi su se zabrinuli za našu legendarnu pjevačicu jer je na pozornicu dvorane stigla sa štapom. Dok je pjevala, pridržavala se za njega, a objasnila je i zašto ga je morala nositi.

''Zvali su me ljudi prije tri mjeseca da nema više karata za koncert. Slali su mi fotku dvorane, to je bilo sve nešto sivo, dok sam ja to sve pohvatala. I ja sam mislila da nakon toga imam stres, ali nije stres nego išijas. Da, dobila sam išijas'', rekla je za 24 sata.

''Danas on vlada, pa 80 posto ljudi ima išijas. Ja sam nervozna i živčana'', dodala je.

Međutim, štap nije nimalo naškodio pojavi naše dive jer je i njega modno uskladila, pa je tako bio crveno-crne boje, koje su bile u skladu s njezinom odjevnom kombinacijom, dugom crnom kožnom haljinom, crnom šeširu te prepoznatljivom upečatljivom crvenom ružu za usne.

Inače, ''Dnevnik jedne ljubavi'' od velikog je značaja Josipi Lisac jer ga je napravila zajedno sa svojom jedinom i najvećom ljubavi Karlom Metikošem, koji je preminuo 1991. godine, a Josipa ga otada nikada nije preboljela.

Iako se nikad nisu vjenčali, bila je to ljubav o kojoj se i danas priča, a nije prestala ni nakon njegove iznenadne smrti.

Njih dvoje upoznali su se 1971. godine, kada je Josipi bilo samo 19 godina, i zaljubili se na prvi pogled. Dvije godine kasnije započeli su zajednički život, a tada je nastao i njihov album "Dnevnik jedne ljubavi", koji do danas slovi za jedno od najboljih rock-ostvarenja domaće diskografije.

