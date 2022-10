Nina Badrić otišla je na odmor u susjedstvo, a otkrila je i s kim uživa u hrani i ispija vina!

Nina Badrić pohvalila se kako uživa na odmoru i Italiji, a otkrila je i tko joj pravi društvo.

Naša pjevačica Nina Badrić s godinama izgleda sve bolje, a brojni joj laskaju da na nekim fotografijama izgleda puno mlađe od svojih godina.

Na najnovijim fotografijama pozirala je po gradu Rimu, a svi se slažu da pjevačica izgleda poput djevojčice i s kraćom kosom koju je nedavno ošišala.

S ulica Rima podijelila je kako uživa u hrani i ispijanju vina pa je otkrila tko joj pravi društvo.

''Family'', napisala je Nina uz dvije fotografije na kojima se nalazi sa sestrom Sunčicom Badrić.

Dvije dame provode vrijeme za sebe, a u posljednjim sunčanim zrakama ove jeseni uživale su u šetnjama gradom.

U posljednje dvije godine Nina se dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za IN magazin progovorila o svojem izgledu na kojem joj mnoge zavide iako je nedavno napunila 50 godina.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, npr. na trajektu za Hvar".

