Nina Badrić se na društvenim mrežama pohvalila kako je došlo vrijeme za promjenu imidža te je objavila niz fotografija iz dobrog provoda.

Nina Badrić je sa svojim pratiteljima i obožavateljima na profilu na Instagramu podijelila niz fotografija iz večernjeg provoda za koji se dotjerala, a neki su zaključili da je prava boginja ljepote.

50-godišnja Nina pokazala je promjenu imidža nakon što je odlučila skratiti kosu, a u kožnoj haljinici istaknula je i atribute kojima se ponosi, a pažnju je privukla i fotografija na kojoj pozira s mladim poduzetnikom Filipom Dodićem.

"Živio život", napisala je kratko uz objavu, a u komentarima su se zaredali komplimenti.

"Nina s kratkom kosom!! Predobro", "Najbolja frizura ikad", "Boginja ljepote", "Nina, ubijaš seksepilom, boginja si", "Legendo", "Nina zvijer", "Sve je rečeno, prekrasno", "Divna Nina", poručili su joj obožavatelji.

Iako je ove godine proslavila 50. rođendan, Nini mnogi mogu pozavidjeti na izgledu. U posljednje dvije godine Nina se dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za IN magazin progovorila o svojem izgledu: "Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, npr. na trajektu za Hvar."

