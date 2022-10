Nina Badrić pozirala je u kratkoj kožnoj haljinici i pokazala svoje zgodne noge pa u opisu pratiteljima poručila zanimljivu stvar.

Naša pjevačica Nina Badrić na svojem profilu na Instagramu konstantno iznenađuje fanove dijeljenjem novih fotografija u atraktivnim modnim izričajima.

Ovog puta pozirala je sjedeći na kutu kauča, zamišljenog izraza lica u kratkoj kožnoj haljinici s volanom na gornjem dijelu, koja je u prvi plan stavila Ninine vitke i duge noge.

Valovita frizura i nježne jesenske nijanse na usnama i očima dodatno su podignule cijeli stajling.

"Ne trebaš uvijek imati plan. Ponekad je dovoljno disati, vjerovati, pustiti i vidjeti što će se dogoditi. - Mandy Hale", napisala je u opisu.

"Predivna si Nina", "Figura ti je top", "Goriš", "Divota", "Blistaš", "Wow", nizali su se komplimenti u komentarima.

Nina je nedavno sve iznenadila svojim odabirom kombinacije za svadbu prijateljice Paule. Za tu prigodu odabrala je pomalo jednostavan stajling za tu prigodu. Naime, riječ je o trapericama na koje je kombinirala običnu crnu majicu i prebacila crnu jaknicu. Zbog toga je izazvala mnoštvo komentara ispod objave.

Iako je proslavila 50. rođendan, Nini mnogi mogu pozavidjeti na izgledu. U posljednje dvije godine Nina se dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za IN magazin progovorila o svojem izgledu.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, npr. na trajektu za Hvar."

Lopez otkrila malo previše dok se razgibavala na balkonu, sve su uhvatili paparazzi koji prate svaki njezin korak! +28

Isplivala 38 godina stara fotka premijera Andreja Plenkovića: Evo kako je izgledao dok je bio vaterpolist u mladim danima! +27