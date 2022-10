Nina Badrić u svojoj priči na Instagramu objavila je dvije fotografije sa svjetski poznatim pjevačicama i tako se prisjetila divnih trenutaka.

Pjevačica Nina Badrić rado čuva uspomene, a jedne od dražih prisjetila se u svojim pričama na Instagramu.

Naime, prvo je podijelila fotku u zagrljaju s američkom pjevačicom Beyonce, a potom s Pink. Nije skrivala koliko je bila sretna što je upoznala dvije tako velike pjevačke zvijezde. Na obje fotografije dodala je hešteg "Eksplozija iz prošlosti".

Na svom profilu na Instagramu također je podijelila i objavu na kojoj je ležerno obučena s kapom na glavi i širokim osmijehom na licu:

"Samo opušteno", poručila je Nina.

Glumica Bojana Gregorić-Vejzović uputila joj je odmah emotikon zaljubljenog smajlića.

"Predivna u svakom pogledu", "Lijepa", "Baš si slatka", "Pametna i lijepa žena", "Divota", nizalo se u komentarima.

Iako je ove godine proslavila 50. rođendan, Nini mnogi mogu pozavidjeti na izgledu. U posljednje dvije godine Nina se dosljedno drži zdrave prehrane u kojoj ne konzumira životinjske proizvode, već se tu i tamo zna počastiti ribom.

Pjevačica je nedavno za IN magazin progovorila o svojem izgledu:

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, npr. na trajektu za Hvar".

Svi ga znamo kao Željka Bebeka, no to mu nije pravo ime, a kroz karijeru ga prati još jedna pogrešna informacija! +16

Tatjana Jurić odgovorila na škakljive upite koje dobiva posljednjih dana: "I dalje je moj, hvala na pitanjima!'' +26