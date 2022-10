Željko Bebek dobro je poznato ime na regionalnoj glazbenoj sceni, no legendarni pjevač zapravo se tako ne zove.

Pjevač Željko Bebek slovi kao legenda jugoslavenske rock scene, no zanimljivo je da malo tko zna njegovo pravo ime.

Bivši frontmen Bijelog Dugmeta jednom je prilikom otkrio kako se zapravo zove.

"Ja sam u stvari Želimir, ali me nikad nitko ne zove tako", kazao je pjevač u podcastu Večernjeg lista.

"To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu – Ja mislio ti Željko", dodao je, a tada je razbio još jedan mit o sebi.

Naime, ljudi često misle da je rođen u Bugojno, no to nije točno, a ima i teoriju kako je došlo do zabune.

"Nevjerojatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je vjerojatno zato što je na Wikipediji neko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu obitelj u Bugojnu. Često sam kao dijete provodio tamo vrijeme, pa su onda neki Bugojanci koji su uticali na Wikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu. Zapravo je moje porijeklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lijepom Sarajevu", objasnio je Bebek.

Nives podijelila romantičan trenutak, no sve je zasjenio veličanstveni dekolte: "Toga dana i nebo je slavilo ljubav" +31

Je li ovo jedno od Indirinih najljepših izdanja? Prije 16 godina u društvu bivšeg supruga oduševila je elegancijom +26