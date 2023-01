Nevena Rendeli i suprug završili s ozbiljnim poteškoćama u afričkoj džungli: ''Ova priča mogla bi se nazvati - kako preživjeti''

Nevena Rendeli podijelila je da vrijeme trenutačno provodi u afričkoj džungli, a ona i njezina obitelj na putu su se morali boriti i s nekim teškoćama.

Vlasnica PR agencija i bivša televizijska voditeljica Nevena Rendeli trenutačno sa svojom obitelji boravi u Africi, točnije u Zanzibaru.

Pogledaj i ovo dobro raspoložena Nevena Rendeli iz prvog reda mamila poglede dekolteom, nema ga običaj ovako pokazivati

Nevena i njezin suprug Mark Vejzović odveli su svoju djecu na ovo zanimljivo putovanje, s kojeg Nevena dijeli predivne fotografije s pješčanih plaža, ali i nezgode i smiješne situacije s kojima se susreću.

Međutim, nije sve tako bajno, pa je Nevena otkrila i da su se ona i suprug otrovali hranom. A da nevoljama tu nema kraja, Rendeli je otkrila i da su zamalo ostali bez fotoaparata.

''Ova priča bi se mogla zvati ''Kako provesti dan u džungli s troje djece i dvije bake i preživjeti''! Ako ćemo iskreno, Mak i ja smo završili s trovanjem i temperaturom i skoro bez fotoaparata (pogledaj zadnji video). Djeca su zato oduševljena spice turom i majmunčićem koji nas je skoro pokrao. Njima samo smeta pijesak, u Africi'', napisala je Nevena u opisu nove objave, koja sadržava fotografije iz džungle i videozapise.

Jedna pratiteljica Neveni je u komentarima rekla kako suosjeća jer i ona svaki put u Africi završi s trovanjem.

''Ja se na svakoj afričkoj avanturi razbolim i doktori mi dolaze u hotel s injekcijama da spasimo bar pola godišnjeg. Isplati se uvijek'', napisala je.

Međutim, pratitelji su se veoma zabrinuli za njihovo zdravlje, a Nevena je potom u priči na Instagramu pojasnila da će sve biti u redu.

''Ljudi, sve je ok. Malo proljev, malo temperatura, infuzija i k'o nova sam! To je sve dio avanture, neke stvari ne možeš predvidjeti niti spriječiti. Važno da su cure ok!'' napisala je te fotografirala sebe i bolničku sobu.

Nevena je podijelila još nekoliko fotografija iz Zanzibara, a samo je jedna od brojnih poznatih Hrvata i Hrvatica koji su najtmurnije vrijeme nakon Nove godine odlučili provesti u toplim krajevima i izvan granica Hrvatske.

41-godišnja Nevena nekoć je bila televizijsko lice, a danas je uspješna poduzetnica i majka triju djevojčica koje je dobila sa suprugom Makom Vejzovićem. Na profilu na Instagramu prati je gotovo 60 tisuća ljudi, s kojima rado dijeli trenutke iz privatne i poslovne sfere, a za fotografije dobiva brojne lajkove i pohvale.

