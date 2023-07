Kako se odmaraju poznati Hrvati: Saznajte tko voli dobar hotel, a tko voli planinariti i biciklirati: ''Samo da se mi picnemo i da nam je lijepo!''

Vrijeme je dugoočekivanih godišnjih odmora, a svatko od nas voli se odmarati na svoj način. Dok jedni uživaju u dokolici i ukusnoj hrani, drugi i na moru nađu brojne sportske aktivnosti. Kako se odmaraju naši poznati, komu je važan dobar hotel, a tko voli biciklirati i planinariti, zna naša Matea Slogar, a sve pogledajte u prilogu In magazina!

Dok jedni obožavaju ležati na plaži i ne raditi baš ništa, drugi nemaju mira ni na godišnjem odmoru. Dobro društvo uvijek vam mogu raditi knjiga i koktel u ruci, a u slučaju Nevene Rendeli, to su tri kćerkice uz koje, nesumnjivo, nije dosadno. Mami i tati upravo one diktiraju tempo.



''Ja sam uvijek za aktivan odmor, ali s obzirom na djecu onda se to pretvori više u pasivan odmor, njih stavi pored bazena i to je otprilike to što njima treba na ljeto i na moru. Ali ja se uvijek nekako trudim da ipak taj naš godišnji ne provedemo samo ležeći na plaži nego uvijek odemo malo i u planine, pa ih natjeram da se penju, malo negoduju ali na kraju im bude super'', otkrila je Nevena Rendeli Vejzović.



Odmor prema djeci kroji i Mirna Medaković. Trudi se pronaći aktivnosti koje će biti podjednako zabavne njoj, suprugu i 6-godišnjim kćerkicama.



''Ove godine smo se čak i odlučili ići malo do Beča, vidjeti kako su kod njih muzeji koncipirani za djecu pa eto da vide nešto cure i na taj način, a i naravno da se okupaju i u moru tako da i jedno i drugo'', otkrila je Mirna Medaković Stepinac.



Mix aktivnog i pasivnog odgovara i glumici Bojani Gregorić. Njezina djeca, danas tinejdžeri, praktički su odrasli na Pelješcu, gdje se, kaže Bojana, nalazi njihova oaza mira.



''Ja bi rekla da smo sretnici koji si možemo jedno dulje vrijeme priuštiti na moru. Tako da prvih tjedan dana je sigurno pasivno, odmaranje, pripremanje neke fine spize, a onda kasnije mogu reći da je biciklom po Pelješcu jako zanimljivo ići jer su cestice vrlo teške i samim time vraćamo se u Zagreb u najboljoj formi'', kaže Bojana Gregorić Vejzović.



Na odmoru nikad mira nema pjevač Jole. Iznimno društven i pun energije ovaj pjevač definitivno nije tip za odmor na pustom otoku.



''Moje idealno ljeto nije zabit se 15 dana uz neku kuću s bazenom i da ne vidim nigdje nikoga. Ja mogu tako dan, dva, ali ja volim otići negdje da ima ljudi, da sretnem malo ljude, da imam s kim malo popit piće, proćakulat'', iskren je Jole.



Nakon naporne godine ispunjene obvezama, Maja Šuput više voli pasivan odmor, a važno joj je:



''Samo da je dobar hotel, da je dobar restoran, da ja pijem dobro vino, da se mi spicnemo, da izgledamo super, da je nama veselo, lijepo'', kaže Maja.



Na odmoru, kakav god preferirali, najvažnije je opustiti se i nadoknaditi stvari za koje tijekom godine nemamo vremena.



''U zadnje vrijeme se moram pohvaliti da mi se počelo čitati ponovno jer kad čovjek dobije dijete onda ne stigne puno stvari raditi, ali volim pročitati dobru knjigu, nekad samo sjedit i piljit u more, a i igrat se sa sinom. Slažemo puzzle u zadnje vrijeme'', ispričala je Nives Ivanišević.



Bez obzira na to ležite li na plaži ili pokraj bazena, planinarite, svoje mišiće jačate na raftingu ili vozeći bicikl po otoku, uživajte u ljetu i ne zaboravite se odmoriti - na pasivan ili aktivan način.po otoku, uživajte u ljetu i ne zaboravite se odmoriti - na pasivan ili aktivan način.

