Martina Tomčić u posljednjoj je epizodi ''Supertalenta'' zasjala u dugoj crvenoj haljini pa se usporedila s jednom poznatom pjesmom.

Naša vrsna operna pjevačica i dugogodišnja članica žirija ''Supertalenta'' Martina Tomčić iz emisije u emisiju oduševljava svojim odjevnim kombinacijama, kao i njena kolegica Maja Šuput.

Za posljednju emisiju Martina je odabrala dugu crvenu haljinu koja nije otkrila ni zericu Martinine kože, a čak je i ruke i dlanove prekrila crvenim rukavicama koje je upotpunila zlatnim nakitom. Uz sve to kombinirala je i visoki rep, a na svojem je Instagramu podijelila svoje fotografije i usporedila se s jednom pjesmom.

''Obooožavam ovu pjesmu! Lady in red, a ti?'' napisala je Martina.

''Ja ću reći da ste vi toliko prirodno lijepi, kad pogledam današnje žene pune silikona, vas kad vidim barem je ostalo lijepe Božje ljepote. Predivni ste'', ''Ja obožavam tebe, lady in red'', ''Božanstvena žena'', ''A fotka je mrak'', ''Savršenstvo'', nizali su se pozitivni komentari ispod Martininih fotografija.

Martina je tijekom nekoliko sezona popularnog showa stekla nadimak najstrože članice žirija, a evo kako je ona to komentirala u razgovoru za DNEVNIK.HR.

"Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment", priznala je.

Inače, Martina je od 2003. godine u braku sa Ženjom Moskaljovim, a zajedno imaju i kćer Rebeku i sina Nou. Martina je studirala u Grazu, ali je često dolazila u Zagreb, pa je tako jednom prilikom posjetila i Samoborski fašnik, na kojem ju je sa Ženjom upoznao zajednički prijatelj.

Vjenčali su se u Samoboru, a svadba je bila u sklopu obitelji i prijatelja. Martina je tada imala vrlo jednostavnu vjenčanicu od lanenog materijala koja je bila pripijena uz njezinu figuru.

