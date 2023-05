Dečki iz Leta 3 pravi su hit na ulicama Liverpoola, zaustavljaju ih fanovi, snimaju selfije!

Let 3 postao je pravi hit u Liverpoolu, a Damir Martinović Mrle i gitarist Dražen Baljak prošetali su ulicama ovog grada na kojima su ih zaustavljali fanovi Eurovizije.

Nakon predstavljanja na prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, Let 3 postao je pravit hit u Europi, a članovi benda postali su prepoznatljivi gdje god se pojavili.

Svoje slobodno vrijeme neki članovi benda iskoristili su za šetnju ulicama Liverpoola u kojem trenutno borave pa su tako Damir Martinović Mrle i gitarist Dražen Baljak bili glavna atrakcija građanima ovog engleskog grada.

S ružama u rukama Mrle je prošao Liverpoolom gdje su ga zaustavljale obožavateljice Eurovizije, a njihove fotografije možete vidjeti u našoj galeriji.

Podsjetimo, dečki iz Leta 3 plasirali su Hrvatsku u finale Eurosonga nakon dugih šest godina, a evo očekuju li i pobjedu.

''Očekujemo u finalu, očekujemo u finalu jedno lijepo mjesto, vidjet ćemo'', rekao je Damir Martinović Mrle.

Dva dana poslije prve polufinalne večeri Let 3 glavna je tema i svjetskih medija. Njihov nastup trenutačno broji i najviše pregleda na YouTubeu, čak više od favorizirane predstavnice Švedske Loreen. Reakcije ne prestaju stizati, a zbog njih su se užarile i društvene mreže.

''Ovogodišnji pobjednici, zasigurno!'', ''Briljantno! Neću zaboraviti ovu pjesmu'', ''Svaka čast, Hrvatska, ja sam iz Poljske i glasovat ću za vas u subotu'', neki su od komentara.

Druga polufinalna večer Eurosonga je u večeras, dok je veliko finale zakazano za subotu 13. svibnja.

''Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani second half. Upravo sam to izvukao. Kažu da je to dobro, puno bolje nego u prvom, ali ja sam znao da ću to izvuć, ja sam jednostavno znao. Ja to vidim, imam te laserske oči'', poručili su dečki.

