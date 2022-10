Djevojčica upitala novog kralja Charlesa III. sasvim uobičajeno pitanje, a njegov odgovor sve je okupljene pošteno nasmijao!

Kralj Charles III. i njegova supruga Camilla posjetili su organizaciju ''Project Zero Walthamstov'' koja se bavi nedruštvenim ponašanjem među mladima, a nakon odrađenog formalnog dijela, par je porazgovarao s okupljenima i djecom.

Na Twitteru je objavljen videozapis koji je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a na početku se čuje kako jedan dječak uzvikuje: ''To je kralj!''

Ubrzo nakon njega, javila se i jedna djevojčica koja je kralja upitala: ''Kralju, koliko imate godina?'', a odgovor Charlesa sve je nasmijao.

''Pogodi'', odgovorio je kratko uz smijeh.

Kralj je sakrio svoje godine od djece, a ovo nije prvi put da je svojom reakcijom iznenadio i nasmijao prisutne.

"How old are you King Charles?!"



King Charles III hilariously refuses to give away his age when grilled by schoolchildren in Walthamstow. 😂



The monarch and the Queen Consort travelled to east London to visit Project Zero - a community youth hub. pic.twitter.com/GyNc5MHaag