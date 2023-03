Supermodel Gisele Bündchen konačno je progovorila o svom razvodu od Toma Bradyja, a razvod je proglasila smrću svojega sna.

Gisele Bündchen konačno je progovorila o razvodu od NFL zvijezde Toma Bradyja, a cijelu situaciju opisala je kao smrt svojega sna.

Pogledaj i ovo nakon 13 godina braka Razveo se jedan od najpoznatijih svjetskih parova, o njihovim bračnim problemima šuškalo se već neko vrijeme!

Također je komentirala i glasine da mu je dala ultimatum da bira između nje i nogometa, a manekenka je sve otkrila u intervjuu za Vanity Fair.

Gisele je rekla da je cijela situacija vrlo bolna te da je oduvijek samo željela da se svi njegovi snovi ostvare.

''Slušajte, uvijek sam navijala za njega i nastavila bih zauvijek'', rekla je.

''Ako postoji jedna osoba za koju želim da bude najsretnija na svijetu, to je on, vjerujte mi. Želim da postigne i osvoji prvo mjesto. Želim da mu se ostvare svi snovi. To je ono što želim, zaista, od srca.''

Dok je oštro poricala da njezin razvod ima bilo kakve veze s Tomovom odlukom da preokrene svoje povlačenje iz NFL-a, Gisele je rekla da je razlog njihova razlaza nakon 13 godina braka bio puno neviniji. Rekla je da su različiti te da jednostavno žele različito nakon toliko godina zajedno.

''Ponekad rastete zajedno, ponekad se rastanete'', rekla je.

''Kada sam ja imala 26 godina, a on 29 godina, upoznali smo se, htjeli smo obitelj, htjeli smo stvari zajedno. Kako vrijeme prolazi, shvaćamo da smo samo željeli drugačije stvari, a sada imamo izbor. To ne znači da ne volite osobu. To samo znači da, kako biste bili autentični i istinski živjeli život kakav želite živjeti, morate imati nekoga tko vas može dočekati u sredini, zar ne? To je ples. To je ravnoteža.''

Također je bijesno odbacila svaku sugestiju da je protiv nogometa rekavši da je voljela gledati svojeg bivšeg supruga na terenu.

Podsjetimo, Tom i Gisele postali su par 2006. godine, a vjenčali su se 2009. u Kostariki. Zajedno su dobili sina Benjamina i kćer Vivian, a Brady s bivšom partnericom Bridget Moynahan ima još i sina Jacka.

U kolovozu prošle godine par se obratio na društvenim mrežama te su potvrdili glasine o razlazu.

