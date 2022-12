Tom Brady nakon razvoda od supermodela ljubi 20 godina mlađu misicu? Ona mu je javno izjavila ljubav, no postoji jedan problem!

Tom Brady ove se godine razveo od Gisele Bundchen nakon 13 godina braka, a navodno sada ljubi bivšu Miss Slovačke Veroniku Rajek.

Zvijezda američkog nogometa Tom Brady dva mjeseca nakon razvoda od supermodela Gisele Bundchen navodno ima novu ljubav.

Pogledaj i ovo blista od ljubavi Ljubila je šarmera godinama, no nije se htio skrasiti pa je bacila oko na oženjenog s kojim danas ima dvoje djece

Radi se influencerici Veroniki Rajek, koja je 2016. godine ponijela titulu Miss Slovačke i koja je od Bradyja mlađa 20 godina.

Veronika, koja se često pojavljuje na utakmicama NFL-a, nedavno je na svojem profilu na Insatgramu objavila fotografiju na kojoj nosi Bradyjev dres, a u opisu mu je i javno izjavila ljubav.

"Vidjela sam legendu i ako me netko opet upita volim li Bradyja, odgovor je - da volim ga. Pokažite mi nekoga tko ga ne voli. Čak ga i njegovi hejteri vole jer znaju da je najbolji", napisala je.

Nedugo zatim strani mediji raspisali isu se o romansi lijepe Slovakinje i slavnog sportaša, a o svemu se oglasio i Veronikin glasnogovornik.

"Jedino što ću u ovom trenutku iznijeti u javnost jest da je Rajek izuzetno velika podrška Bradyju i želi mu da ostane fokusiran na igru i da stvari krenu pravim putem. Bradyju želi da osvoji osmu titulu", izjavio je.

No u cijeloj priči postoji jedan problem. Naime, Veronica je od 2019. godine u braku s umirovljenim vozačem boba Viktorom Rajekom, koji je u ovoj disciplini i poznati Olimpijac. Iako plavokosa ljepotica na svojem Instagramu nema niti jednu fotografiju sa svojim suprugom, nije poznato da je njihov brak došao kraju, pa to ne ide u prilog glasinama o njezinoj vezi s Bradyjem, no sve je moguće.

S druge strane, čini se i da je Gisele pronašla ljubav nakon razvoda, jer je nedavno snimljena na romantičnoj večeri sa svojim instruktorom borilačkih vještina Joaquimom Valenteom.

Podsjetimo, Tom i i Gisele krajem listopada objavili su da se razvode nakon 13 godina braka.

"Proteklih dana moja supruga i ja finalizirali smo naš razvod nakon 13 godina braka. Ovu odluku donijeli smo prijateljski i zahvalni smo na vremenu koje smo proveli zajedno. Blagoslovljeni smo s prekrasnom djecom koja će nastaviti biti centar našeg svijeta u svakom smislu. Nastavit ćemo surađivati kao roditelji kako bismo im osigurali svu ljubav i pažnju koju zaslužuju. Odluku da okončano svoj brak donijeli smo nakon puno promišljanja. To je, naravno, bilo bolno i teško kao što je i za mnoge druge ljude diljem svijeta koji svakodnevno prolaze kroz isto. Ipak, jedno drugom želimo sve najbolje u novim poglavljima svojih života koji će tek biti ispisani. Ljubazno vas molimo za privatnost i poštovanje dok prolazimo kroz ono što nas očekuje u nadolazećim danima i tjednima", napisao je Brady u svojim pričama na Instagramu, a sličnu *priopćenje objavila je i Gisele.

Tom i Gisele postali su par 2006. godine, a vjenčali su se 2009. na Costa Rici. Zajedno su dobili sina Benjamina i kćer Vivian, a Brady s bivšom partnericom Bridget Moynahan ima i još sina Jacka.

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Simpatična fotka Messija i njegove Antonele nasmijala je javnost: "Možeš biti najbolji na svijetu, ali..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pogledajte u kakvoj vili živi legendarna pjevačica Lepa Brena sa suprugom Bobom, posebno je vezana za ovu nekretninu!