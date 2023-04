Pique progovorio o prijetnjama Shakirinih fanova: ''Bilo ih je na milijune, ali nije me briga, ti ljudi nemaju živote...''

Bivši nogometaš Gerard Pique prokomentirao je proteklog vikenda negativne komentare Shakirinih fanova koji su uvjereni da je on varao kolumbijsku pjevačicu.

Gerard Pique, bivši nogometaš i Shakirin partner, komentirao je negativne komentare Shakirinih fanova koji su od početka uvjereni da je on varao pjevačicu.

Pogledaj i ovo Težak period Nove loše vijesti dočekale Shakiru, pjevačica će opet morati odgoditi veliki plan koji je imala za sebe?

U razgovoru s Gerardom Romerom rekao je: ''U početku je bilo loše i došlo je do točke kada bih se bacio sa litice da sam dopustio da me stvari potresu.''

Dodao je da 95 posto problema nastaje jer su ljudi skloni brinuti o stvarima koje nisu toliko važne. Kako on smatra, jedino o čemu vrijedi brinuti jesu ozbiljni zdravstveni problemi, obitelj i veze.

Pique je poručio da je naučio kako ignorirati kritičare.

"Na primjer, moja bivša je Latinoamerikanka… Ne možete zamisliti kakve sam komentare dobivao na društvenim mrežama od njezinih fanova. Milijune prijetnji. Ali nije me briga ni za što od toga, iskreno, nimalo jer ih ne poznajem. Ti ljudi nemaju živote i zašto bi me bilo briga? Nikada ih neću upoznati, oni su kao roboti, znaš?" istaknuo je pa napomenuo da je njegova nonšalantnost zdrava jer ako ti je stalo do mišljenja ljudi, mrtav si.

''Oni žele da brinete, a kada to učinite, oni su pobijedili. Morate im pokazati da vam nije stalo jer ih to još više ljuti'', rekao je.

Mnogi su nakon ovog intervjua, uključujući i Shakiru, optužili Piquea za ksenofobiju jer je implicirao da su Latinoamerikanci divljaci, piše Page Six.

Inače, Shakira se s njihovim sinovima preselila u Miami, a Gerard je iznimno sretan u novoj vezi s mlađahnom Clarom Chijom Marti.

