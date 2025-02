Film kao stvoren za ovaj vikend: ''Neki muškarci jednostavno stare kao vino!''

Film ''La Dolce Villa'' već je oduševio brojne ljubitelje romantičnih komedija. Osim radnjom, brojni su oduševljeni i Scottom Foleyjem.

Samo dan uoči Valentinova na Netflix je stigla nova romantična komedija pod imenom ''La Dolce Villa''. Film nas odvodi u Italiju, a glavna uloga pripala je šarmantnom Scottu Foleyju.

On odlazi u Italiju kako bi zaustavio kćer, koju je utjelovila glumica Maia Reficce, trošenju novac na obnovu jedne vile. Ovo je samo početak, a neki su već pogledali film te su oduševljeni.

''Neki muškarci jednostavno stare kao vino. Oh, Scott!'', ''Gdje Scott glumi, ja gledam'', ''Presladak film, opsjednuta sam njim'', ''Upravo sam pogledala film, jako mi se sviđa'', ''Scott je i dalje šarmantan kao što je i bio'', dio je komentara na Instagramu.

Filmska kritičarka Alissa Wilkinson za The New York Times napisala je da je film bajka Amerikancima koji imaju bezbrižne avanture u Europi, upadaju u nevolje i zaljubljuju se dok šarmiraju lokalno stanovništvo.

''Neke stvari su besmislene, ali što sam duže gledala film, to sam više shvaćala da je upravo to njegova čar. Ne teži realizmu, čak ni onoj vrsti realizma koju je prethodna generacija romantičnih komedija možda pokušala napraviti. Čudne ideje i čudni naglasci dovoljni su da nas podsjete da ovo nije stvarni život. To je fantazija, čista i jednostavna. Spremite si pastu i uživajte!'', napisala je.

Jeste li već pogledali film ''La Dolce Villa''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Brojne je film podsjetio na romantičnu komediju ''Pod suncem Toskane''. Radnja prati 35-godišnju spisateljicu iz New Yorka Frances kojoj se raspadne život kada ju muž napusti zbog mnogo mlađe žene. Nakon toga otputuje u Italiju jer ju nagovori najbolja prijateljica Patti i odluči spontano kupiti ogromnu staru kuću kojoj treba preuređenje.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, Scotta Foleyja pamtimo kao glumca iz serije ''Felicity'', a više o njegovom životu pročitajte OVDJE.

