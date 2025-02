Snimili su reality o životu sa sedmero djece: ''Ne bih ovo mijenjao ni za što''

Alec i Hilaria Baldwin u novom realityju "The Baldwins" prikazuju kaotičnu, ali sretnu svakodnevicu sa sedmero djece, dok se Alec suočava s pravnim posljedicama nesreće na setu filma "Rust".

Alec Baldwin i njegova supruga Hilaria Baldwin otvorili su vrata svojega užurbanog obiteljskog doma u New Yorku, gdje odgajaju svoje sedmero djece, dok se pripremaju za premijeru nove reality serije "The Baldwins" na TLC-u.

Spomenuta serija, koja počinje 23. veljače, donosi intiman uvid u njihov svakodnevni život, ali i u izazove koje su morali prebroditi, uključujući Alecove pravne probleme vezane za tragičnu nesreću na setu filma "Rust" 2021. godine.

Njihov dom ispunjen je smijehom, igrom i užurbanim rasporedom koji dolazi s odgojem velikog broja djece. Unatoč izazovima, par je pronašao način da balansira roditeljstvo i svoje profesionalne obveze. "The Baldwins" će gledateljima pokazati dinamičnu svakodnevicu obitelji - od školske rutine i brige o ljubimcima do putovanja između New Yorka i Long Islanda u dvama SUV-ima.

Hilaria, koja je uz majčinstvo poznata i kao instruktorica joge i stručnjakinja za wellness, ističe kako se trudi prilagoditi ritmu obitelji bez previše stresa.

"Kad imate sedmero djece, ne možete kontrolirati svaki trenutak – morate ići s tijekom događaja", objašnjava ona.

Osim roditeljskih obveza, Alec i Hilaria posljednjih su godina često bili u središtu medijske pažnje – od negativnih komentara na društvenim mrežama do tabloidnih napisa o njihovoj vezi, razlici u godinama i velikoj obitelji. Unatoč svemu, par se odlučio podijeliti svoju priču na vlastiti način, nadajući se da će time razbiti predrasude i prikazati stvarnu sliku svojeg života.

Alec Baldwin Foto: Profimedia

"Pričati svoju priču je jedno, ali pokazati je nešto je sasvim drugo. Htjeli smo da bude autentično, ljudski i iskreno", kaže Hilaria.

Jedna od ključnih tema serije bit će i Alecovo suočavanje s pravnim posljedicama nesreće na setu filma "Rust", kada je nesretnim slučajem smrtno stradala snimateljica Halyna Hutchins. Alec je nedavno izjavio da je Hilaria bila njegova najveća potpora tijekom suđenja i svih izazova koje su prošli.

Alec Baldwin Foto: Profimedia

"Dugujem joj sve. Bez nje ne bih mogao proći kroz ovo", rekao je glumac.

Iako bi mnogi pomislili da im slava i izazovi koje donosi javni život predstavljaju prevelik teret, Baldwinovi ističu da su njihova djeca ono što ih drži usmjerenima i sretnima. Alec se često šali da su mogli imati lagodniji život, uživajući u luksuznim krstarenjima i večerama s poznatim prijateljima, no stvarnost je da su umjesto toga usred dječjeg kaosa – i ne bi to mijenjali ni za što.

"Ovo je naš život i ne bih ga mijenjao ni za što", zaključuje Alec Baldwin.

Dok obožavatelji iščekuju premijeru serije "The Baldwins", jedno je sigurno – obitelj Baldwin nastavlja svoju priču u vlastitim uvjetima, spremni podijeliti i one najsretnije, ali i najizazovnije trenutke sa svijetom.

