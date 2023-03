Zvijezda "Prijatelja" priznala da se ne sjeća što je radila na setu i sama se sebi čudi: "Ne znam da sam bila tamo"

Courteney Cox priznala je u nedavnom intervjuu da se uglavnom ne sjeća snimanja serije "Prijatelji" u kojoj je glumila deset godina.

Većina obožavatelja i gledatelja jedne od omiljenih serija "Prijatelja" dobro pamti većinu njezinih scena, što baš i nije slučaj kada su u pitanju njezini glavni glumci i zvijezde.

Naime, nakon što je Matthew Perry priznao da se većine snimanja ne sjeća jer bio pod utjecajem opijata i alkohola, i njegova kolegica Courteney Cox otkrila je da se jedva sjeća što je radila na setu, iako je serija snimana čitavo desetljeće.

Courteney, koja je glumila Monicu Geller shvatila je da ima jako loše sjećanje i to dok se pripremala za specijal povodom ponovnog okupljanja glumaca, koji je emitiran na HBO Maxu u svibnju 2021. godine.

"Trebala sam pogledati svih deset sezona jer nakon što smo održali sastanak, postavljali su mi pitanja i rekla sam, da se ne sjećam se da sam bila tamo i da sam snimila toliko epizoda", izjavila je glumica u nedavnom intervjuu za magazin Today.

Courteney je također priznala kako je gledajući ponovno seriju shvatila da se nekih scena jednostavno ne sjeća.

"Ponekad to vidim na TV-u i zastanem i kažem: 'O moj Bože, ja se toga uopće ne sjećam i to mi je tako smiješno", priznala je.

Međutim, postoji jedna uspomena s kolegama iz serije za koju je rekla da je nikada neće zaboraviti. Prije nego što su "Prijatelji" postali globalni fenomen, njihov redatelj Jim Burrows dao je njoj i njezinim kolegama po 500 dolara i to dok su bili na putovanju u Las Vegasu.

“Rekao je: ‘Želim da pripaziš, kao, stvarno obratiš pozornost na ovaj trenutak jer će to biti posljednji put da vas šestero zajedno možete prošetati kockarnicom. A mi smo rekli: 'Stvarno?' I bila je to istina. Nikada to nismo više mogli napraviti i ponoviti. Mislim, ne želim zvučati umišljeno, mi nismo, znate, Beatlesi. Ali ljudi imaju osjećaj kao da nas poznaju. Kad bismo svi hodali ulicom, nas šest, ljudima je to bila jako zanimljivo” , prisjetila se Courtney.

A specijal ponovnog okupljanja prijatelja, prikladno nazvan "The One Where They Get Back Together", bio je najbolji dokaz tome.

Courtney i Matthew nisu bile jedine zvijezde "Prijatelja" koja se teško prisjećaju vremena provednog na setu. U specijalnoj emisiji ponovnog okupljanja njihov kolega David Schwimmer, koji je glumio Rossa Gellara priznao je da se slabo sjeća pete sezone, a Lisa Kudrow koja je glumila Phoebe Buffay otkrila je da ima loše pamćenje kada su u pitanju "Prijatelji" i da tek treba pogledati sve epizode kako bi se svega prisjetila .

