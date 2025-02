Serija s Kieferom Sutherlandom ponovno postala hit, nekima je remek-djelo

Iako su posljednje epizode emitirane još 2019. godine, serija "Jedini preživjeli" ("Designated Survivor") našla je svoje nove obožavatelje.

Dramska serija s dozom politike i trilera prvotno se emitirala na ABC-u, da bi se prije emitiranja treće sezone preselila na Netflix, a govori o nižem članu kabineta američkog predsjednika (Kiefer Sutherland), odabranom kao "određenom preživjelom" koji je brzo postao predsjednik SAD-a nakon što su svi ispred njega u nasljednoj ulozi poginuli u eksploziji.

Kiefer Sutherland Foto: Profimedia

Prva sezona dobila je impresivnih 87 % odobrenja, a mnogi ljubitelji serija pišu kako već treći put gledaju seriju i nazivaju je remek-djelom. Neki su išli toliko daleko da bi voljeli vidjeti i četvrtu sezonu, unatoč tomu što je treća sezona završila prije šest godina.

"Ne možete mi otkazati seriju na takvom prevratu. Zahtijevam četvrtu sezonu!", "Od zloglasnog tajnog agenta Jacka Bauera u '24' do pravednog i racionalnog vođe slobodnog svijeta", "Zašto mi nitko nije rekao da je 'Jedini preživjeli' ovoliko dobra?!", "Nikad neću oprostiti Netflixu što su učinili seriji 'Jedini preživjeli'", "Ne znam zašto, ali sam super zalijepljen za 'Jedini preživjeli'", poručili su komentatori.

