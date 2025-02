Brazilska ljepotica ne skriva koliko uživa u ljubavi novog dečka

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer, koji su potvrdili vezu krajem prošle godine, izmjenjivali su nježnosti u jednom kafiću u Veniceu.

Brazilska ljepotica Alessandra Ambrosio nedavno je potvrdila kako je u vezi s dizajnerom nakita Buckom Palmerom, a svoju ljubav više niti ne kriju.

Novopečeni par, koji su zajedno od kraja prošle godine, snimljeni su zajedno za vrijeme boravka u Veniceu. Da su još u fazi medenog mjeseca, pokazuju fotografije na kojima izmijenjuju nježnosti.

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer - 1 Foto: Profimedia

Oboje iza sebe imaju neuspješne dugotrajne veze. Palmer je prije bio u braku s Ashley Hart, sestrom bivše Victorijine anđelice Jessice. Ambrosio je bila u dugogodšnjoj vezi s Jamiejem Mazurom, s kojim ima dvoje djece.

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer - 1 Foto: Profimedia

Ambrosio je sudjelovala na povratničkoj reviji brenda "Victoria's Secret", a u kakvoj kreaciji se prošetala pistom, pogledajte OVDJE.

Alessandra se družila i s našom vatrenom navijačicom Ivanom Knoll. Više o tome pročitajte OVDJE.

