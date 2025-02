Preminula pjevačica singla "Killing Me Softly with His Song", imala je 88 godina

Roberta Flack, koja je boravila na vrhu liste Hot 100 magazina Billboard, preminula je dva tjedna nakon što je proslavila 88. rođendan.

Američka pjevačica Roberta Flack, poznata po hit singlu "Killing Me Softly with His Song", preminula je u dobi od 88 godina, dva tjedna nakon rođendana.

Vijest je potvrdila njezina obitelj u objavi za medije, ne navevši razloge, no njezin glasnogovornik je još 2022. godine potvrdio kako je pjevačica bolovala od amiotrofične lateralne skleroze (ALS) zbog koje je izgubila sposobnost kretanja i govora, a 2018. je doživjela moždani udar.

"Srce nam je slomljeno što je divna Roberta Flack preminula ovog jutra, 24. veljače 2025. godine. Preminula je mirno, okružena obitelji. Roberta je rušila granice i obarala rekorde. Bila je i ponosna edukatorica", napisala je obitelj u izjavi.

Pjevačica je bila jedna od velikih zvijezda sedamsedesetih, došavi na vrh liste Hot 100 magazina Billboard s pjesmama "The First Time Ever I Saw Your Face", "Killing Me Softly with His Song" i "Feel Like Makin' Love."

Roberta Flack Foto: Profimedia

Rođena 1937. u Sjevernoj Karolini, Flack se počela baviti kao dijete kada je njezin otac pronašao stari klaviri renovirao ga kako bi ga počela svirati. Prije nego se posvetila glazbi, završila je sveučilištu Howard i radila u školi. Iako je objavila prvi album 1969., popularnost je stekla tek nekoliko godina kasnije kada je Clint Eastwood iskoristio njezinu pjesmu "The First Time Ever I Saw Your Face" za film "Play Misty for Me". Do dana kada je ALS uzeo maha, snimila je 15 albuma.

Roberta Flack Foto: Profimedia

Više o ALS-u pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

